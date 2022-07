Hago la siguiente reflexión y análisis desde el sosiego y con el ánimo de dar mi propio relato de lo ocurrido en mi periplo en Fundesem, con datos y desde el máximo respeto a todas las personas e instituciones que voy a nombrar. Creo en la buena fe, en las personas y en su capacidad de generar efectos positivos. Creo en el esfuerzo y en el trabajo. Y creo que solemos acertar, pero también solemos equivocarnos. Yo el primero.

El pasado 29 de junio de 2022, según aparece en prensa, IVACE acordó:

A) No aprobar el convenio alcanzado en fecha 30 de julio de 2021 entre Fundesem y la Universidad Europea.

B) Requerir el pago de la deuda histórica pendiente a Fundesem, así como las cuotas de arrendamiento no abonadas hasta la fecha y, por tanto, desahuciar a Fundesem.

C) En el medio incluso aparece que el Futuro edificio puede ser para la Cámara de Comercio.

Ante esta situación y pasadas ya bastantes horas quiero, en primer lugar, dejar claro que tanto el cargo de presidente de Fundesem como el de los consejeros de la Fundación no son retribuidos. Desde que se inició nuestra andadura no existen dietas ni otros gastos y, por tanto, el coste para la entidad es cero. Es más, tanto yo como gran parte del Consejo ha realizado importantes aportaciones económicas a Fundesem, con el fin de conseguir la tan ansiada estabilidad y viabilidad futura.

El actual cuatrienio de Presidencia se inició en abril de 2019. Fue fruto de la exigencia de IVACE y de los acuerdos de la propia Fundesem que ante el cumulo de impagos a IVACE y terceros (desde 2010) pactaron un nuevo contrato de arrendamiento del actual edificio de Fundesem, donde se acordó un pago de renta de 95.125 euros más IVA al año más 60.000 euros de pago de la deuda acumulada hacia IVACE. Un total de 180.000 euros año.

El primer día como presidente recibí un burofax a mi atención, por parte de la Cámara de Comerio, donde se requería el pago de una deuda de 47.100 euros. No fue el primero, se sucedieron reclamaciones de CEU que ya había extinguido la relación con Fundesem, pero no así la deuda. La cantidad era de 90.000 euros. Ambas están saldadas. Pero también se ha hecho el esfuerzo de abonar deudas anteriores de profesores y proveedores. Sabía que afrontábamos un reto muy complejo, con una institución tocada en lo económico y en su prestigio. Pero decidí afrontar el reto.

Pagos al IVACE: En una muestra de acercamiento y pese a que se ha comentado que nada se ha abonado al IVACE, no es cierto. Desde mi Presidencia se han abonado:

Pago de 35.000 euros el 1 de agosto de 2019.

Pago de 60.000 euros el 14 de octubre de 2019.

Posteriormente (desde 2019 al actual 2022) compensaciones de facturas abonadas por Fundesem y con cargo a IVACE por valor de 50.785 euros (validado por IVACE).

Total, abonado al IVACE: 145.785 euros.

De igual manera, con el fin de cumplir los pactos judicialmente alcanzados con IVACE antes de nuestra entrada, dejó su cargo el vicepresidente Ejecutivo de Fundesem en el verano de 2019 y posteriormente el Tesorero. Su salida supuso un ahorro económico muy importante y no tuvo coste alguno para Fundesem.

Ante la búsqueda de profesionalización de la entidad, el 11 de noviembre de 2019 se firmó un acuerdo con la empresa Aquora, al considerar que su conocimiento de ámbito educativo podría llevar a Fundesem a cotas más altas. Cuando se consideró agotado dicho modelo, se novó el contrato en fecha 29 de septiembre de 2021 y en base al mismo, actualmente desarrollamos tanto Aquora como Fundesem la formación in Company de forma conjunta.

Desde julio de 2019 hasta febrero de 2020 el cargo de director general o vicepresidente Ejecutivo, es decir, el primer cargo en jerarquía de Fundesem estuvo vacante y fue suplido por la acción de otros empleados, del presidente y resto del Consejo Rector (de forma no retribuida en nuestro caso). En febrero de 2020 se contratan los servicios profesionales del nuevo director gerente y que se mantiene en la actualidad. Su coste anual es un 75% menor que el de su antecesor (vicepresidente ejecutivo). Con el fin de reducir coste, no se contrató Tesorero y esas funciones fueron asumidas por el personal ya existente en Fundesem. Supuso un ahorro de más de 60.000 euros al año.

En marzo de 2020 la pandemia de la Covid 19 arrasa nuestro país (y al mundo entero). Fundesem logró no suspender prácticamente su actividad pues la tornó on line. En los sucesivos meses se fue adaptado a las nuevas tecnologías la institución, casi sin recursos, pero con mucha entrega del personal, Aquora y el de nuestros profesores. Fundesem logró salvar la situación tan compleja.

Se solicitó al IVACE condonación de deuda por el cierre de Fundesem durante semanas y reducción de renta por la situación Covid. Fue denegado por el IVACE dicha petición al considerar que no se cumplían lo requisitos legales para ello.

Y así se llegó a una cierta normalidad ya en el año 2021. En este momento se trató de buscar una solución definitiva para Fundesem. En nuestro camino apareció la Universidad Europea de Valencia. Esta entidad está autorizada para impartir formación académica en toda la Comunidad Valenciana desde hace 10 años. Solo lo estaba haciendo en Valencia, con gran éxito y con alumnos mayoritariamente extranjeros. Esta entidad es también titular del Centro de Estudios Garrigues y otros entes educativos. Tiene sede en Valencia, Madrid y Canarias y decidió abrir en Alicante y Málaga.

La Universidad Europea vio la oportunidad de ir de la mano de Fundesem en su andadura. Y se iniciaron unas negociaciones muy duras que culminaron en la firma de un contrato el 30 de julio de 2021.

¿Qué se conseguía con el acuerdo?:

1) Universidad Europea, que no tiene una Escuela de Negocios en la Comunidad Valenciana, podría iniciar actividad en este ámbito, nueva, de la mano de Fundesem y, además, el prestigio y marca de Fundesem podría hacer más fácil su aterrizaje en Alicante. Así lo consideraron.

2) Por nuestra parte:

La Universidad Europea nos inyectaba, en pleno rendimiento, una cantidad anual de 400.000 euros.

Se realizaba una reforma y actualización del edificio de Fundesem por más de 1.000.000 de euros.

Nos daba acceso a alumnos fuera de España, pues este es el sello de UE.

Nos generaba la posibilidad de realizar formación conjunta si así se decidía y con el sello de una universidad.

Modernizaba las estructuras de funcionamiento comercial y educativo de Fundesem, aprovechando su «Know How».

En conclusión, el acuerdo no solo solventaba el problema económico endémico de Fundesem, sino que lo vinculaba a una universidad, modernizaba el edificio de Fundesem, su funcionamiento y sistema de gestión de la Escuela y daba la oportunidad de captación de alumnos.

Pese a esta situación, el resultado económico de Fundesem fue positivo durante dos ejercicios, por primera vez desde hacía muchos (el cierre contable es a 31 de agosto, y las cuentas está auditados y aprobados por unanimidad por el Patronato):

Año 2019/2020: 133.549,03 euros

Año 2020/2021: 52.780,88 euros

Aun así, la necesidad de liquidez era mucho mayor y, por tanto, no era suficiente.

En fecha 26 de octubre de 2021 el Patronato de Fundesem, por unanimidad, decidió aprobar un nuevo Plan de Negocio que pasaba por el acuerdo con Universidad Europea (se basaba en el contrato firmado el 30 de julio de 2021, antes referido)

Es importante destacar que dicho acuerdo no suponía el cambio de arrendatario del edificio. Era un acuerdo a 10 años donde Fundesem mantenía la condición de único inquilino del edificio.

A partir de aquí se inició el camino de obtener los acuerdos administrativos que permitiesen el inicio o puesta en marcha efectivo del acuerdo pues se condicionó al visto bueno de IVACE y resto de instituciones.

La Conselleria de Educación dio el visto bueno al acuerdo

El Ayuntamiento de Alicante por acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 22 de junio de 2022 dio el visto bueno al acuerdo permitiendo, por tanto, la ejecución del mismo.

Sin embargo, el IVACE, según aparece en medios y se comunicó verbalmente a quién suscribe, no lo ha dado. No solo eso, sino que se decidió vencer la deuda pendiente, requerir el pago inmediato de todo a Fundesem y pedir su salida del edificio. Además, aparece en prensa (desconocemos el motivo y la fuente) que puede ser futura sede de Cámara de Comercio.

Aclarar que Fundesem firmó un primer acuerdo con Cámara de Comercio, el 1 de enero de 2021, donde la misma iba a usar unas aulas de Fundesem para formación. Así se hizo. Además, contemplaba la posibilidad de que Fundesem pudiese albergar espacios administrativos generales de Cámara. A partir de aquí, se modificó el acuerdo, nuevamente, entre Fundesem y laCámara con fecha 3 de diciembre de 2021. Actualmente el mismo solo contempla y así se está ejecutando sin problema alguno, el desarrollo de actividad formativa propia de la Cámara.

Como presidente y ante la inminente puesta en marcha del acuerdo entre Fundesem y la Universidad Europea aposté por no ajustar la plantilla de Fundesem actual de manera significativa. De hecho, el visto bueno verbal al acuerdo se dio en diversas ocasiones por los responsables de la conselleria tanto a quién suscribe como a la Universidad Europea.

La negativa del IVACE al acuerdo parece que se basa en el carácter privado de la Universidad Europea. Desconoce que cumple una función pública, aunque sea una sociedad de capital. De hecho, Fundesem es igualmente una entidad privada. Parece que puede deberse también a la situación de impago de Fundesem respecto al IVACE. Pero precisamente se trataba de solventar dicha circunstancia con el acuerdo referido.

Sin el visto bueno de IVACE a este acuerdo:

Se deja vacío el plan de negocio aprobado en octubre de 2021, por unanimidad, por nuestro Patronato.

Con esta decisión se deja sin puesto de trabajo y sustento a 17 familias (trabajadores) de forma directa y a más de 200 profesores sin parte importante de sus ingresos.

Hay decenas de alumnos que se han matriculado para el curso próximo, ¿ha pensado Conselleria una solución? Por nuestra parte, desde el jueves hemos decidió continuar matriculando, pero sin abono, de momento, de precio alguno por parte de nuevos alumnos. Esto seca la caja de Fundesem de inmediato, pero es lo más prudente. ¿Quien atiende las peticiones de devolución de estos alumnos?

Con esta decisión se pone al borde la abismo a Fundesem y peligra la única escuela de negocios de Alicante con más de 50 años de historia.

Con esta decisión el IVACE no podrá cobra su deuda, de más de un millón de euros y, por tanto, dicho «agujero» lo tendremos que pagar todos los alicantinos y valencianos en general con nuestros impuestos.

Se he manifestado en medios que con el no a este acuerdo se evitaba la entrada de una universidad privada que compitiese con las públicas alicantinas. Pero esto es una falacia. Ya ha manifestado la UE que va a abrir sus puertas de manera intensiva e inmediata en Alicante, con o sin Fundesem. Ya tenemos otra universidad privada en Alicante y en el futuro vendrán más. ¿Que se consigue con esto?

En conclusión, la validación del acuerdo entre UE y Fundesem:

Era la vía de solución de la deuda con el IVACE

Modernizaba Fundesem

Permitía a nuestros hijos, profesionales, directivos, etcétera, formarse en una escuela de negocios alicantina

Mantenía muchos puestos de trabajo y riqueza

Permitía saldar la deuda con otros proveedores

Hay que destacar que al inicio del año 2019 el número de Patronos y Miembros Protectores de Fundesem era de 10. En este momento somos 103 Miembros Protectores y 38 Patronos, que son empresas que confían en Fundesem. Si buscan en redes, en las últimas semanas, las incorporaciones de empresas a la masa social de Fundesem han sido continuas y de gran nivel. Fundesem es necesario.

Se ha comentado que el sector empresarial no ha respondido bien para mantener a Fundesem. No ha sido del todo así. Se aportaron más de 300.000 euros por la vía de compra de participaciones de Fundesem SL y otros préstamos a la Fundación de particulares (también por mi parte). Eso sí, ha sido insuficiente. Mi agradecimiento personal, en todo caso, a todos ellos.

Pero no era necesaria más aportación. La solución económica y de futuro, modernización de la Escuela se conseguía a través del acuerdo con Universidad Europea.

¿Es la solución a todo esto otra entidad o Escuela de Negocios, sea quien sea, aterrice en Fundesem como aparece publicado? Quizá para ese tercero pueda ser una buena opción, ni lo discuto ni es mi cometido. Máximo respeto. Pero me pregunto:

- ¿El nuevo inquilino va a abonar la deuda histórica que dejaría Fundesem?

- ¿El nuevo inquilino es una entidad universitaria e internacionalizada que necesita una Escuela de Negocios en Alicante?

- ¿Es necesaria todo esto cuando la solución estaba a nuestro alcance tal y como he relatado con el acuerdo Fundesem y la Universidad Europea?

Se ha mencionado que el IVACE no tenía más remedio que adoptar la decisión que, según los medios, ha adoptado pues no podía permitir la deuda existente con Fundesem. Pero precisamente lo que consigue con un «no» al acuerdo es eso: no permitir que se salde o abone por Fundesem dicha deuda y, por tanto, generando una pérdida económica muy importante que soportaremos entre todos los contribuyentes. Se ha taponado de forma abrupta dicha posibilidad.

Fundesem se comprometió, por acuerdo del Consejo Rector de fecha 28 de junio de 2022 a abonar durante dos años el 50%, al menos, de los ingresos que percibiese de UE y un 60% a partir del tercer año. A primera hora de la mañana se remitió al IVACE vía email dicho compromiso formal, incluso ofreciendo que se produjese dicho pago de forma directa por UE y en nombre de Fundesem (una especie de pignoración del pago).

Quiero concluir que no creo en la mala fe del IVACE a cuyas personas al frente y referentes tengo en estima porque las considera buenas personas, pero sí creo que se ha adoptado la peor decisión para:

Fundesem

Sus alumnos

Empleados

Formadores

Miembros protectores y patronos

Socios

Para los profesionales, directivos y empresas alicantinas que se forman y pueden formarse en Fundesem

Para el propio IVACE

Y para todos los contribuyentes valencianos

¿Quién gana con esta decisión? Entiendo que nadie.

No sé si estamos a tiempo de dar una solución, pero en este sentido seguiré trabajando sin descanso. Todo ello pese a alguna amenaza velada a mi persona e incluso a mi intimidad de forma directa que he recibido. Muy desagradable.