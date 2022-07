Un mal concurso

Las carencias de Te ha tocado se notan mucho porque se emite después de un señor concurso: El cazador. El sustituto de España directo no es más que un programa low cost de mecánica más que sencilla, simplona, que servirá de relleno durante un tiempo y luego se irá por donde ha venido sin que nadie lo eche de menos.

Resulta paradójico que los concursantes, que retozan en la grada del público, siempre sean los mismos. Acierten o no, ganen o pierdan, siempre regresan a la grada, dispuestos a volver a salir a concursar si el azar los reclama. En los primeros programas ese azar fue muy generoso con varios de ellos, que no dejaban de acercarse al atril para jugar al billar japonés, una superficie con huecos, en donde según caiga la bola los agraciados ganarán un premio (un viaje, una mochila, o un salto en parapente), unos eurillos, o en cualquier caso, la posibilidad de volver a la grada y volver a actuar en cualquier momento.

Aquí el lema no es el «A jugar» de Joaquín Prat, sino «Te ha tocado». Aunque los premios son mucho menos relevantes que en El precio justo. El bote por el que juegan los concursantes sube día a día en 500 euros, por lo que si no prospera el invento la cantidad no va a ser demasiado elevada.

Comentario aparte merece el presentador, Raúl Gómez, muy desenvuelto él. Vimos cómo se curtía como reportero en Channel nº 4 con Boris Izaguirre y Ana Siñeriz. Después pasó a Neox. Lo que no entendemos es que la televisión pública contrate rostros que proceden de las privadas, cuando debería ser al revés. Aunque viéndolo, el concurso parece de televisión privada. De tele matinal, si acaso.