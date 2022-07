Yolanda Díaz alumbra estos días la enésima reencarnación del PCE mientras anuncia un contrato social para la próxima década que, según ella misma sostiene, se presentará en 2023. Prisa no hay, desde luego, simplemente oportunismo. Su discurso de Madrid podría haberlo escrito mejor cualquier adolescente pero también es cierto que a la gestualidad política de nuestros días le basta vestirse con un par de trapos para ganar adeptos. El fondo es lo de menos, manda la foto, y a sus seguidores de la izquierda Díaz les parece una figura resultona al ritmo de «Girl on fire». Es solo un chica y está en llamas. «Más caliente que una fantasía, ya no como una autopista», prosigue la canción de Alicia Keys. Cualquiera sabe adónde lleva todo esto.

Los políticos han sido reemplazados por los presentadores de variedades que, a su vez, tomaron el relevo de aquellos tomboleros que ofrecían carreteras y aeropuertos en los mítines electorales. Díaz quiere ilusionar a la izquierda prescindiendo de los partidos, al mismo tiempo que convoca a la «sociedad civil» como si la casta a la que pertenece fuese sociedad militar. Por un lado, se trata de otra estratagema más para darle una vuelta de tuerca y que todo siga igual, por otro, consiste en presentarse a sí misma como un ser distinto a todo lo que le rodea dispuesto a escuchar y a dar voz a sus semejantes no alineados. En la nueva foto de la chica en llamas, que quiere sumar prescindiendo del sectarismo organizado en torno a los partidos, ya no están las otras colegas que la acompañaban inicialmente en la puesta de largo, Mónica Oltra, Ada Colau, etcétera. Díaz tampoco ha querido invitar a las que se promocionan haciéndose selfies en Nueva York. Había ecologistas, sindicalistas, oenegistas, defensores sociales, y hasta merodeaba Juan Carlos Monedero. ¿Se acuerdan de él?