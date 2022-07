Una ley contra la violencia sexual

La próxima semana tiene señalado el Senado en su orden del día la posible aprobación de la Cámara Alta del texto que vino aprobado del Congreso de los Diputados de la Ley de garantía integral de la libertad sexual. Un texto que lleva más de un año de trámite desde el inicial anteproyecto y que se ha ido depurando hasta que en unos días podrá ver la luz del BOE y entrar en vigor de forma inmediata, ya que lleva una vacatio legis de solo 30 días.

Se trata de una Ley que trata de dar una respuesta a una creciente violencia sexual, en razón a la constante y creciente pérdida de valores que existe en la sociedad y que se refleja exponencialmente en la delincuencia sexual sobre mujeres mayores de edad y sobre menores. La perversión sexual existe en la sociedad en grado elevado y ello ha determinado la aprobación de una importante ley que lo es integral, porque no se trata de reformar tan solo el texto penal, o la ley procesal penal, sino que también provoca un amplio abanico de reformas de toda índole, desde el ámbito laboral, seguridad social, sistema sanitario, educativo, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, etc.

Se trata de una Ley que, como su propio nombre indica, es integral para dar una solución de esta manera a todo un elenco de problemas que sufren quienes son víctimas de violencia sexual, mayores y menores, y que no deban ser víctimas, además, de la violencia institucional cuando ven que no se les hace caso. Y es que el silencio o la desatención les puede causar, si cabe, un dolor adicional grave en la percepción que puedan tener de una sociedad que en muchos casos ha mirado hacia otro lado cuando conoce de la victimización sexual de muchas mujeres y menores.

En la propia Exposición de motivos se recuerda que las violencias sexuales constituyen una de las violaciones de derechos humanos más habituales y ocultas de cuantas se cometen en la sociedad española, que afectan de manera específica y desproporcionada a las mujeres y a las niñas, pero también a los niños. Se incluyen en el texto las violencias sexuales cometidas en el ámbito digital, lo que comprende la difusión de actos de violencia sexual a través de medios tecnológicos, la pornografía no consentida y la extorsión sexual que resulta muy grave, al punto de que se calcula que se comete un delito de “sextorsión sexual” al día, que son los actos de obligación a realizar sexo virtual a las víctimas, sobre todo menores, bajo amenazas muy variadas. Ello determina también la vigilancia de los padres con respecto a sus hijos y donde se mueven en internet y con quien se relacionan en sus redes sociales, para evitar la facilidad con la que muchos desaprensivos consiguen acceder a esas relaciones virtuales con menores de edad.

Se perseguirá también el acoso callejero en el Código Penal, hasta ahora impune, y la suplantación de identidad falsa en internet, lo que ocurre en algunas ocasiones como venganzas personales, abriendo una persona una línea en una red social como si fuera otra para hacerle daño. Se consideran violencias sexuales la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, el acoso con connotación sexual y la trata con fines de explotación sexual.

Sobre todo resulta importante la persecución del acoso sexual en el trabajo y se obliga a las empresas a implantar protocolos de prevención del acoso sexual en el trabajo para evitar que sea este un lugar donde las trabajadores soporten situaciones que no se trata de que sean “incómodas”, sino que son delictivas.

Se ha denominado a esta reforma, también, como la del “sí es sí”, al objeto de que no se admiten consentimientos presuntos no expresados libre, voluntaria y claramente, como ya se ha encargado, de todos, modos de recordar la más reciente jurisprudencia exigiendo la aceptación de la mujer en estos casos, y no admitiendo interpretaciones unilaterales del acto sexual.

Se introducen novedades importantes como la de incrementar las penas en el caso de que las violaciones se produzcan en el seno de la pareja o ex pareja bajo la filosofía de que no existe en modo alguno el “débito sexual” en pareja y el reconocimiento del derecho de autodeterminación sexual de las personas con independencia de que tengan, o no, pareja.

Se destaca, por último la gravedad de las consecuencias físicas, psicológicas y emocionales de las violencias sexuales, que pueden afectar gravemente, o incluso impedir, la realización de un proyecto vital personal a las mujeres y las niñas. Pero lo importante es que es una Ley integral que trata de dar respuestas a uno de los peores males que existen: la violencia sexual.