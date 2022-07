Por regla general y llegado un momento en la vida emprendemos una vejez poco vieja creyendo que se trata simplemente de un concepto y, al final, acabamos dándonos cuenta de que estamos hechos unos zorros, con unos cuerpos y mentes que se asemejan al estado de la nación. El estado de la nación es en la actualidad muy delicado, su salud está maltrecha y las vitaminas que recibe son una cháchara oportunista propia de políticos ramplones dispuestos a escarbar en la precariedad para salvarse de las urnas o revitalizarse en ellas. España recibe como mensajes de Sánchez impuestos a los bancos y a las empresas de la energía y bonos para el transporte. ¿Quién no detesta a los bancos? Todos lo hacemos en mayor o menor medida ¿Quién es capaz de culpar únicamente a las empresas del fiasco de la política energética promovida por los gobiernos incapaces durante estos años de diseñar un plan razonable? Bueno, pues hay de todo y por ese mismo motivo existe Sánchez, que acusa a la oposición de no pactar con nadie cuando él mismo presume de pactar con todos, incluso con ella. Es decir, este hombre, enardecido en el cesarismo más absoluto, pacta solo. Probablemente sea el único que no sepa que su suerte está echada y por eso resiste repartiendo cien euros aquí y allá para evitar extinguirse entre el rechazo que suscita en la población y el cruel consenso de la familia desestructurada y dañina para este país que compone su gobierno.

Hoy mismo, dentro de este juego infantiloide y anodino que es la política, empezaremos a repartir puntuaciones sobre quiénes son los ganadores y los perdedores del Debate del estado de la Nación, tras siete años de ausencia y cerrojo parlamentario no solo por causa de la pandemia. Esta radiografía de urgencia, atrapada en la propaganda y la tribuna, y la polarización en las redes sociales, sirve de poco a la hora de tonificar la salud de España en cuanto a su liderazgo.