¿Por qué no se desarrolla la ley del palmeral?

Después de años de estar reclamando una nueva Ley del Palmeral, para sustituir a la de 1986 totalmente desfasada, ahora que se tiene una aprobada el pasado 28 de octubre de 2021 parece que ni Conselleria ni Ayuntamiento tienen excesivo interés en que se ponga en marcha. Como si con la nueva ley ya estuviera todo hecho.

Es cierto que la norma entró en vigor el 19 de noviembre pasado aunque, curiosamente, sus órganos de gestión y ejecución: Patronato del Palmeral, Junta Gestora, Comisión Técnica, etc. siguen siendo los mismos que había antes de dicha ley así como sus componentes. El esfuerzo que hizo la sociedad ilicitana para conseguir ampliar su representación y funciones en dichos órganos permitió que dicho objetivo se consiguiera. Pero la realidad es que nueves meses después de que entrara en vigor todo sigue igual en este aspecto. No sólo no se han nombrado sus nuevos miembros sino que ni siquiera se ha publicado el procedimiento por el que lo serán. Y eso que la nueva ley, en su artículo 13,5 dice que «la organización y el régimen de funcionamiento del Patronato del Palmeral se establecerá reglamentariamente en el plazo de tres meses tras la entrada en vigor de esta ley».

El plazo ya se ha excedido en más del triple y todo sigue igual. Mala señal ésta de que se empiece incumpliendo una ley recién aprobada.

Tampoco se sabe nada de la «regulación pormenorizada a través del reglamento» que el artículo 19,5 establece de cara al nuevo Registro del Palmeral. Cuestión delicada ya que si bien la Disposición Transitoria Segunda establece una protección genérica a todo el palmeral calificado con arreglo a la normativa anterior, también dice, a continuación, que todos ellos deberán ser objeto de inscripción en el Registro del Palmeral en un plazo máximo de seis meses tras la entrada en vigor de esta ley, que ya se han cumplido. Imposible hacerlo ya que no se conoce el procedimiento para ello, ya que la ley tampoco se ha desarrollado en este punto.

Pareciera que hay muy poco interés en desarrollar la nueva ley. No tiene otra explicación. Estamos hablando de un Patrimonio de la Humanidad emblemático de Elx y que no se encuentra en su mejor situación. Desaprovechar la oportunidad que brinda la nueva norma no tiene sentido. Otro ejemplo podría ser el del compromiso de que la Consellería financie el 50% del gasto del palmeral que asume el Ayuntamiento. Aún no se ha detallado a cuánto asciende el mismo ni se ha reclamado a la Generalitat que pague su parte. Un ejemplo de desinterés. Y aquí es el Ayuntamiento el que tiene que hacer los deberes, y exigir su cumplimiento aunque, vista la experiencia, esto puede costar años, visto lo «sobrados» que estamos aquí según Ximo Puig.

La situación merece respuestas. Es posible que estén esperando al 13 de agosto y, si la nueva consellera acude al tradicional acto institucional, se dé a conocer allí el nuevo Patronato y otros temas. Se habrá demostrado que era más importante la «foto» que la puesta en marcha urgente de dicho organismo. No es buena señal, pero que empiece ya. Hasta Volem Palmerar, el pasado mes de febrero, reclamó su puesta en marcha y ni caso.

Tampoco ha contestado Consellería a las peticiones que se le han hecho, por parte de personas y entidades preocupadas por el palmeral, con respecto al futuro uso del Hort del Gat. A la satisfacción por el compromiso de su rehabilitación, tan necesaria desde hace años, se une la preocupación por el uso previsto. Que en un huerto Patrimonio de la Humanidad se vaya a permitir una actividad como la de un Casal Fester, que choca con todo lo que se esperaba de una nueva ley más proteccionista, es difícil de entender y sienta un peligroso precedente con respecto a otros huertos. La nueva consellera tiene la oportunidad, junto con el Ayuntamiento, de evitar esta barbaridad. Esperemos que lo haga, por el bien del palmeral.