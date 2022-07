La lucha contra el cambio climático es un imperativo que no puede declinar porque la amenaza es objetiva y el papel de la humanidad consiste en minimizar daños y asegurar la sostenibilidad del planeta.

Sin embargo, las medidas necesarias para combatir el recalentamiento en marcha no pueden aplicarse ciegamente, sin calibrar sus efectos sobre una sociedad ya muy maltratada sucesivamente por la gran crisis de 2008, por la pandemia y por la guerra de Ucrania. Además, el éxito de tales medidas depende de la contribución sincera que presten los ciudadanos: estos no cooperarán si no encuentran comprensión y sentido común en las actuaciones de las autoridades.

Hace unos días, un periódico español reflexionaba sobre la inoportunidad del Gobierno de los Países Bajos, que en aras de disminuir las emisiones de óxido de nitrógeno a la atmósfera, ha decidido reducir un 40% el número de cabezas de ganado en este país. Probablemente haya que hacerlo, pero no es sensato crispar todavía más a unos productores con el agua cuello en momentos críticos. Lo mismo podría decirse de la necesidad de aplazar el cierre de las centrales nucleares. No se trata de renunciar a salvar el planeta, sino de hacerlo con sentido de loa oportunidad.