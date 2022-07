Por qué la tasa turística es incoherente, innecesaria e injusta

Un informe elaborado por cinco investigadores de la Universidad de Alicante deja en paños menores la tasa turística al demostrar, con una inusitada contundencia, que la ocurrencia de Compromís y Unidas Podemos, a la que se ha dejado arrastrar el PSPV, es incoherente, innecesaria y profundamente injusta. El documento representa una opinión independiente de un equipo de reputados economistas, profundos conocedores del sector turístico, que deja en absoluta evidencia a los socios del Botànic. Unos, los mencionados Compromís y Unidas Podemos, por demostrar una ignorancia supina de la realidad económica de la Comunidad que gobiernan, al querer aplicar aquí un modelo que nada tiene que ver con el nuestro, como un niño enrabietado que quiere meter la pieza cuadrada en el hueco del círculo a martillazos. Y el otro, el PSPV, por acabar como tristes comparsa de esta charlotada impositiva, apoyándola servilmente, aunque no se canse de repetir que no está de acuerdo con ella.

Con datos, como no podía ser menos, se demuestra en el informe por qué no es adecuada ni oportuna la aplicación de la tasa, cuya tramitación parlamentaria fue aprobada ayer en las Cortes, en la Comunidad Valenciana, a excepción, muy relativa, de València. Me quedo en primer lugar con unos números que desmontan la falacia repetida una y otra vez de que el sector turístico no paga los impuestos que debe pagar. Nada más lejos de la realidad. La actividad del sector, que representa un 15,5 % del PIB autonómico, supone exactamente un 15,3% del total de lo recaudado. No es una cantidad menor ni mucho menos: 3.849 millones de euros. Por unos ingresos de 53 millones de euros que generaría la tasa en el mejor de los casos se pondría en peligro, y el informe hace especial hincapié en esos riesgos, a un sector económico que proporciona a las arcas de la Comunidad 72 veces más.

Recuerda el estudio, además, que el sector turístico dejó de ingresar entre 2020 y 2021 con la pandemia la friolera de 14.000 millones de euros y que está sometido a las tensiones derivadas de la inflación, la merma de poder adquisitivo de los potenciales clientes y el crecimiento brutal de los precios de la energía. Lo sorprendente es que este documento no lo ha encargado la oposición, aunque seguramente estará de acuerdo con sus conclusiones, sino el propio Consell a través de la Secretaría Autonómica de Turismo y del Instituto Valenciano de Tecnologías Turísticas. Colomer, al menos, tenía una base sólida sobre la que sustentar su posición.

Y una cosa más:

Quienes hagan uso habitual del servicio de taxi en Alicante se habrán dado cuenta desde hace unas semanas que algo anda mal. Encontrar un taxu libre es difícil y es raro encontrar coches en las paradas. Desde el mes de junio no hay vehículos suficientes para cubrir todos los servicios. Los propios taxistas admiten que están desbordados y que su centralita se colapsa un día sí y otro también. El Consell, que es quien gestiona el servicio, va a ampliarlo los fines de semana y ha admitido la suspensión de libranzas hasta septiembre para atender una demanda que ha crecido un 30% este verano. En unos días habrá pruebas de capacitación para ampliar en 40 conductores más el colectivo actual.

