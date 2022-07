Alicante también tiene skyline

La afirmación viene al caso porque hace unos días Ximo Puig y el presidente de la Corporación RTVE firmaron un acuerdo para que la antigua Facultad de Magisterio de València pase a ser la nueva sede del Centro Territorial de TVE en la Comunitat Valenciana. Una vez se rehabilite el edificio, y ya se sabe que las cosas de palacio van despacio, uno de los platós del inmueble tendrá vistas al skyline valenciano más apetecible, el de la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

No son los centros territoriales de TVE muy aficionados a mostrar sus exteriores. Salvo que cambien de política, se limitan a realizar sus informativos en platós muy constreñidos. Pero ya que se habla de proyectar una imagen, no estaría de más que alguna autoridad con peso desde Alicante se ponga en guardia reclamando sus derechos.

Nunca ha sido justo, desde que el informativo conocido como ‘Aitana’ comenzó a emitir desde los estudios de la calle Gas Lebón, el escaso mimo prestado por el centro territorial a la provincia vecina. ¿Cómo lo iba a hacer, cuando Madrid no lo prestó siquiera a València? Se llevaron el Centro a Paterna, prometiendo que desde allí se emitiría Hispavisión, un canal para todo el continente americano. Si alguien sabe del rédito que aportó a la Comunitat, que me lo cuente. La realidad pura y dura es que mientras TVE regala a Catalunya más de 30 horas de producción propia semanal aquí no vemos ni una.

Mientras tanto, Alicante ha crecido (con 1.900.000 habitantes es más poblada que muchísimas comunidades autónomas) y en su informativo territorial hay días que ni se cita.

Alicante cuenta con un skyline magnífico desde el puerto, y no sería descabellado montar otro plató permanente para, desde allí, darle presencia.