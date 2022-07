Es raro que abrir el melón de las vivencias en pisos compartidos no derive en el lamentable recuento de mil y una experiencias que desastrosamente vayan tejiendo el relato de la perfecta (infalible) justificación de que compartir piso con desconocidos es una opción tan normalizada como abocada al fracaso. Compañeros capaces de vivir en condiciones insalubres, sospechosos olores de procedencia desconocida, insectos y otras formas de vida donde nunca imaginaste que sería posible y caseros tan ausentes como ajenos a la situación son solo algunos de los factores comunes habituales de esta infame sucesión de catastróficas desdichas por las que mensualmente tiendes un fajo de billetes en negro. Y si aún crees que hablar las cosas sigue siendo una buena fórmula de solución con todo el mundo te compadezco. Porque probablemente te acabe tocando a ti recoger el rastro de inmundicia que tu compañero va dejando allá donde pisa por muy asertiva que te pongas y tu casero se limite a decirte que al final compartir piso es lo que tiene. Al final me recuerda un poco a lo que ocurre con los empleos abusivos y precarios: si quieres quedarte tendrás que agachar la cabeza y si no, alguien habrá dispuesto a pasar por el aro. Pero, desde luego, lo que no verás será un solo cambio. No me parece tan descabellado que, pudiendo compartir reseñas sobre casi todo en tantísimas plataformas, las principales páginas de compraventa de bienes inmuebles no añadan esta opción que tanto facilitaría esa tediosa criba en la que tantas veces se convierte buscar piso.