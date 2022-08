Al no pertenecer ya al espacio Schengen, los británicos que aterricen deberán acreditar en el control de entrada estar en disposición de una cantidad que alcance en euros el 10% del salario mínimo interprofesional en bruto vigente en cada momento o su equivalente legal en moneda extranjera por persona. Lo que antes se hacía con cinco suizos ahora toca con cuatro millones de fans de la reina. A los viajeros que parten les toca disfrutar quitándose las botas, el cinturón y lo que «cante» de la maleta y, a los funcionarios receptores, auditar el Brexit hasta los huesos. El caso es pasárselo cada vez mejor.

Algunos turoperadores han arremetido contra la medida y de los tabloides qué les voy a contar, salvo que les va la marcha. Todo lo que ellos quieran, pero cuando te empeñas en dejar esto hecho un mapa tampoco es buena señal llevarte las manos a la cabeza. Vean si no, «creatures». Una vecina ha estudiado e investigado en Londres. Al ser la pobre brillante se la ha traído el «cesic» una temporadita y, si no quiere dejarse en el camino la nacionalidad en la que se ha formado, tendrá que hacer una solicitud que sale por mil quinientas libras y someterse a unos requisitos entre los que figura una prueba nada banal sobre cultura británica. De no retrasarse todavía le cae el volumen editorial de Boris Johnson y pinceladas sobre el mismo. Lo raro sería no encontrártelo.

Él no tiene que viajar para divertirse. El pasado fin de semana, otra fiesta. En este caso el convite de su tercera boda celebrada un año atrás en los jardines de Downing Street y que debido a las restricciones apenas contó con una treintena de invitados. No había derecho y también por eso se resistió a dimitir al haberle echado el ojo a un recinto oficial para la última recepción. La fecha le ha pillado con el dúo de sucesores jugándosela. Uno de los recientes debates se suspendió al desmayarse la moderadora, jefa de información política de la cadena, lo que apenas extrañó al espectador. El mérito es haber llegado hasta ese día con las neuronas en su sitio.