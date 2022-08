Víctor Hugo ideó en el siglo XIX los Estados Unidos de Europa. Sin embargo, hicieron falta dos guerras mundiales y múltiples ciudades destruidas para que viera la luz. La admirable transición española procede del drama de la guerra civil. Como decían los antiguos griegos, nada como una buena tragedia para que entremos en razón.

Actualmente, estamos viendo terremotos, incendios, inundaciones, huracanes, volcanes en erupción, glaciares desapareciendo, el Mediterráneo sube 3 grados su temperatura, pero tengo la impresión de que, salvo que haya un desastre terrible, no vamos a hacer nada de nada. Y yo me pregunto, ¿es necesaria una catástrofe para que la humanidad avance? Porque parece que es mucho más cómodo ignorar estas informaciones. Tenemos el planeta en la UCI, muy averiado, pero pasamos completamente del tema, como si no fuera con nosotros la fiesta

Y, con la que está cayendo, con el incremento de precios de los suministros ,tal vez fuera buena idea readaptar las exigencias climáticas a la realidad económica del momento. Probablemente los próximos meses no sean los más adecuados para que el gobierno holandés sacrifique el 30 % de cabezas de ganado a fin de reducir las emisiones de óxido de nitrógeno. En Alemania funcionan centrales de carbón ,jubiladas debido a las emisiones de gas invernadero ,para ahorrar gas, pero el carbón es el peor combustible para el clima. Además, se están planteando poner un límite de velocidad en las autopistas para reducir el consumo de carburante en 600 millones de litros al año y las emisiones de dióxido de carbono en 1,5 millones de toneladas. Para mí, que estas cifras tan "precisas" se las sacan de la manga...

Este verano la ola de calor ha sido horrorosa, pero tal vez en 30 años sea el pan nuestro de cada verano. El problema es que no se ve un horizonte donde pare el aumento de la temperatura global, ya que eso requeriría desengancharnos de nuestra dependencia de los combustibles fósiles (gas ,petróleo ,carbón). Y, si esto se desmadra, acabaremos viendo fenómenos desconocidos hasta ahora. Si aumenta el nivel del mar, prepararos para fuertes inundaciones. Y todos hemos visto la película de Amenábar...

Algo que podrían hacer los ayuntamientos es que el transporte público funcione bien de verdad, y los alicantinos no tengamos que usar el coche/moto a diario .Además, se reducirían sustancialmente los accidentes de tráfico. Pagaría por ver al alcalde en el autobús, como uno más. Y no estoy de acuerdo con que el gobierno subvencione la gasolina del coche privado,por muy bien que nos venga pagar menos. Ese dinero debería usarse en sanidad, según mi modesto criterio . No puedo evitar recordar que en este momento de crisis energética, en el que por el gobierno se nos pide que usemos el transporte público, un caza del Ejército escoltó al Airbus de Pedro Sánchez, muy aficionado por cierto a montar en helicóptero, cuando fue a los Balcanes. Confío que el piloto, buscando un poco de ahorro energético, fuera sin corbata

Por no hablar de los incendios veraniegos que han asolado el país, con una violencia que crece, como cantaba La Unión, más y más. La destrucción de los bosques y el paraje natural es una catástrofe. ¿Os imagináis que se quemase la Font Roja? Es que no es lo mismo verlo por la tele que vivirlo. Y no tiene buen sentido que los expertos digan que hay que limpiar los bosques y paguemos a gente sin empleo subsidios a cambio de nada, pero ese es otro tema que hoy no toca

Este verano ha habido una gran demanda de hielo ,cuyo precio se ha triplicado. Algún día producirlo será tan caro que lo miraremos con los ojos de asombro del personaje de la novela de "100 años de soledad" , en Macondo: "un bloque transparente, con infinitas agujas internas en las cuales se despedazaba en estrellas de colores la claridad del crepúsculo"

Terminaré recordando que hay muchas personas que no están interesadas en salvar el planeta, sino en seguir disfrutando de recursos sin pensar en las consecuencias, como aquel conseller del PP, que dejó el coche oficial en marcha 2 horas con el aire puesto, mientras comía. Ellos, que son incapaces de abrir dos ventanas para crear corriente, tendrían que acudir a una escuela de calor, como la canción de Radio Futura que da título al artículo.