Es placentero sintonizar con el Telenit de Teleelx y comprobar cómo ha crecido profesionalmente Salvador Campello, el presentador de las noticias, al que veo similitudes en sus formas con Igor Gómez, al frente del TD los fines de semana. No es gratuita la comparación. A ambos los conocí a la misma edad, cuando daban sus primeros pasos en el periodismo. En el caso del donostiarra Igor Gómez, haciendo prácticas en Radio Nacional. Ver crecer a amigos por los que apuestas de verdad reporta una enorme gratificación. Celebras cada logro como propio.

Teleelx, televisión local pionera en España, sigue marcando la diferencia en nuestra provincia. Cuando los defensores a ultranza de la tele autonómica emplean como argumento que para seguir las noticias en castellano ya contamos con mil medios, yo me rebelo. ¡Si todos fuesen como Teleelx me callaría! ¡Si todos los noticiarios estuviesen presentados por Salvador Campello no pondría objeción!

La realidad es mucho más cruda. La televisión de proximidad no cumple los mínimos exigibles de calidad. Como es obvio, omitiré nombres. El otro día, para seguir un acto festero de mi ciudad me vi obligado a conectar por Internet con un canal en cuya portada me encontré con la siguiente encuesta: «¿qué mes te ‘cojerías’ de vacaciones, julio, agosto o septiembre?». Ni siquiera escribieron «tomarías», dado que no dominaban la ortografía. Los «informativos» (por decir algo) de dicho canal eran de traca. ¿No hay nadie que pueda regular ese desaguisado? ¿La APPA no puede elevar su voz? ¿Cualquier iletrado puede montar un medio?

Compañeros de la tele y la radio autonómica: no es verdad que en castellano (que también es vuestra lengua) podamos disfrutar de cien teles de proximidad mínimamente dignas.