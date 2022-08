Quienes les comprendan que les sigan. Este actual PP viene sosteniendo misérrimas ideas, donde todos miran al que más manda, aunque sus miradas hablen en silencio asintiendo al secretario general o la máxima lideresa del partido Díaz Ayuso en los aspavientos y desaires que despliega sistemáticamente para mantener la guerra sucia contra el Gobierno de España, y que luego amparará y secundará Feijóo y el resto de adláteres que le jalean. Las dentelladas de Ayuso pretenden ser visibles en la piel de sus adversarios y, aunque el alma de Feijóo semeja corteza de piedra o al glub glub de una almeja, ella es la que inicia las controversias que parece gustan tanto a este PP donde el jefe siempre calla de primeras para luego terminar secundando por irreal e increíble que sean, las posturas disparatadas de su lideresa.

Han pasado los días y Feijóo afirma que su PP cumplirá el decreto energético, aunque sea improvisado e inútil, pese a que él mismo anda tomando extraño aspecto. Y es que, aunque el efecto Feijóo ha llegado a su tope máximo, persiste en repetir, las mismas chifladuras que para un partido político que se llama así mismo de Estado, no son las que le corresponden. Ayuso lanza y aviva la polémica con el Gobierno, y Feijóo y sus voceros las cacarean. ¡Pobres seguidores conservadores que confían en los ideales que piensan que los dirigentes del PP tienen! Pues estos mantienen imagen difusa de lo que dicen y hacen. Ahora dice Feijóo que este Gobierno no está hecho para gestionar una crisis, sino para sustentar a Sánchez en el poder. Dice que su formación no va a desobedecer el decreto de ahorro energético, cuando hace días se oponía al mismo visceralmente al igual que Ayuso. Obedecerá, aunque sea un acto de autoritarismo y sea una normativa improvisada. Y pese a que Ayuso es un activo político del PP, Feijóo parece que nunca la corrige en sus desaires, que se parecen cada vez más a las posturas imposibles de Vox, incluso en los exabruptos.

Feijóo mantiene corteza de piedra, por eso se enfrenta per se al Gobierno en su inútil intento por desacreditar cualquier acción que emprenda. Todo es un fracaso, pero su PP no ha ayudado en nada en estos años. El PP se parece a Vox cuando se enrabieta y denigra a socialistas y Podemos, y cuando no tiene más recorrido en sus corrosivas manifestaciones, echa el freno hasta la siguiente maliciosa manifestación. Señor Feijóo, el Gobierno no ideologiza España, ustedes sí cada vez que se dicen así mismos ser más patriotas que los demás, cuando se apropian de España, aunque España sea de todos los españoles, cuando hacen suya la enseña nacional, cuando persisten en mantener la religión en las aulas y señalan la diversidad humana. Lo pasamos mal y lo pasaremos peor, pero no porque el Gobierno legisle y gobierne, sino porque el mundo está loco. Deje de mirar con ojos velados y ayude, arrime el hombro en la crisis.