Vivimos en un país donde el humor es tan importante que hay gente que ha perdido amigos por no renunciar a una buena broma. Porque está claro que, aunque se hace para hacer reír, puede ofender y no creo que esté de más aprender a lidiar con esta ofensa. Explicar un chiste no deja nunca en buen lugar, ni al que lo desarrolla, ya que debería de haberlo contado mejor, ni al que precisa la aclaración, porque parece tonto al no entenderlo. Ambas cosas me pasan a mí, y es que no hay nada más peligroso que un tonto que no sabe que lo es. No olvidemos que los chistes son ficción .¿O es que en ese pueblo de Huelva todos son bobos? Aunque siempre hay gente egocéntrica que dirá que eso no es un chiste porque a ellos no les ha hecho gracia. Como cantaban Presuntos Implicados," en esos casos no hay humor"

Y, mal que nos pese, en ocasiones se nos escapa una carcajada cuando la historia graciosa es una auténtica animalada. Porque el humor es algo que hay que usar para evitar pensar en las desgracias de la vida, y no debemos dosificarlo Agradezco a Javier Cuervo lo graciosos que son sus artículos, es una lástima que ese estilo periodístico no sea contagioso. Por no hablar del dibujante de este diario, Enrique, que me parece un lujazo para el INFORMACIÓN. La clavas con cada viñeta, te felicito por tu talento. Amigo lector, mejora tu humor de buena mañana. Cuando te encuentres a alguien, dile :"Buenos días, ¿cómo estás hoy?" Son pequeños gestos, tal vez banales, que ayudan a hacer un mundo mejor ¿Qué tiene de malo ser afable? Tal vez a la otra persona le ayude en su abatimiento matinal. Y es que hay tanta gente que cree que sonreír está sobrevalorado... qué pena me dais ¿Sabéis lo que hago yo cuando me encuentro con alguien por la calle, que se hace el loco ,y no me quiere saludar? Como pienso que no tiene prosopagnosia, como Brad Pitt, pues le saludo yo a él muy eufórico, como si me hubiera tocado la lotería por verle, y así le dejo completamente descolocado. Saluda, incluso si eres una persona con un ego desmedido, y piensas que eres el ombligo del mundo. Mi madre, cuando se cruzaba con alguien que no saludaba, me decía :"ese tiene cara de que le deben dinero y no le pagan". No seas cenizo,y haz como el megaéxito de Tequila que da título al artículo.Y , si quieres saltar,¡vente una tarde al gimnasio y salta conmigo! Cuando insultes a alguien, por favor, no le llames payaso .Porque el arte de hacer reír es francamente difícil, y todos necesitamos evadirnos de nuestros problemas .Y alguien que consigue arrancarme una sonrisa merece todo mi respeto. Algunos políticos , probablemente sin querer, lo consiguen a menudo Veo una entrevista con Agustín Vivancos, de una empresa de publicidad ,y explica que,debido a la pandemia, la guerra, etc. el humor en la publicidad se ha reducido sustancialmente, imponiéndose lo "políticamente correcto" . Poco puedo opinar del tema, porque raramente veo canales generalistas ,y,si hay anuncios ,cambio de canal.Cuando escucho la radio, más de lo mismo. Ahora bien, creo que es un error que las empresas publicitarias piensen que no nos van a seducir provocándonos una carcajada Ya decía Séneca hace 2000 años: "hay que quitar importancia a las cosas y sobrellevarlas con ánimo,es más humano reírse de la vida que lamentarla". Amigo lector, seguro que estás en contra de las escuchas (¡que pronto nos hemos olvidado de Pegasus!) pero, reconócelo, todavía te mueres de risa cuando recuerdas aquello de Carlos a Camila: "quiero ser tu Tampax" Quiero acabar con una frase de Nikita Jruschov: "la única diferencia entre Kennedy y yo es que ,si hubiese muerto antes que él, Onassis no se hubiese casado con mi viuda". Está claro que no hay que ser un desaborido para dirigir un país