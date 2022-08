Vivimos en un páramo televisivo. El compás de espera sirve para valorar aquello que nos regaló la concluida temporada y que por falta de espacio no pudimos reseñar, caso de la última entrega de Detrás del instante, dedicada a Emilio Morenatti, con el que se completan 39 perfiles de otros tantos fotoperiodistas.

El trabajo realizado por Rec Produccions, desde Barcelona, siempre fue impecable. Tras un prólogo impactante dedicado a algún trabajo relevante del fotógrafo o la fotógrafa protagonista de la entrega, que marcó su trayectoria y le puso en el mapa, llegamos a una biografía en off que nos sitúa el personaje y nos brinda las claves que debemos conocer para no perdernos en su recorrido. Más tarde, con la ayuda de expertos y el testimonio directo del biografiado, visto de frente y de perfil, profundizamos en algunas etapas de su vida profesional. El resultado final siempre es el mismo: una motivación enorme por seguirle la pista.

Del mismo modo que la productora del programa es barcelonesa, resulta curioso comprobar cómo la mayoría de los 39 artistas inventariados en Detrás del instante son de origen catalán o vasco; y caso de no serlo, han desarrollado su carrera profesional en estas tierras, sobre todo en Barcelona. Un dato que no puede ni debe pasar desapercibido para quien se encargue de realizar antologías: de allí han salido los mejores fotoperiodistas, del mismo modo que de allí ha salido y continúa saliendo la mejor televisión. No olvidemos que Detrás del instante es uno de los mejores formatos documentales de lo que llevamos de siglo. Conviene recordarlo y recuperarlo de vez en cuando. Si no tiene un Ondas será por falta de padrinos. De haberse emitido en #0 ya estaría bendecido.