El historiador norteamericano Jason Steinhauer acaba de publicar un estudio sobre las consecuencias de las redes sociales y del mundo globalizado a través de la red en la concepción de nuestro pasado: History, Disrupted: How Social Media and the World Wide Web Have Changed the Past (2021). Una de las lecturas de verano que te sirven para entender la transformación actual de nuestro mundo, pero también sus consecuencias sobre la reinterpretación de las épocas anteriores. Así, he podido entender el cambio del concepto de autoridad para nuestros estudiantes que lo sitúan en aquello que está publicado en la red. Un «imperio de Wikipedia» donde el nivel de fiabilidad de las fuentes de información se ha visto trastocado en poco más de una década.

Cierto es que no debemos cargar las tintas contra este modelo de enciclopedia universal colaborativa, donde los distintos autores comparten una información actualizada que en los modelos en papel anteriores era imposible. ¿Cuántas enciclopedias en volúmenes tenemos en casa o en nuestras bibliotecas que, en el momento de ser impresas, han dejado de tener sus datos al día? ¿Cuántos de nosotros hemos pensado deshacernos de ellas porque han caído en el saco de objetos en desuso de nuestras vidas? Yo el primero, sin ninguna duda, que contemplo impasible mi Enciclopèdia Catalana, adquirida gracias al esfuerzo de mis primeras clases particulares, y que llevo unos cuantos años sin consultarla. Nuestros buscadores digitales, sean a través del ordenador o de los dispositivos móviles, a partir de letras escritas en el teclado o de dictados de voz, siguen la estela de esta enciclopedia colaborativa. De momento, toda esta información ha sido escrita por humanos, pero todo nos hace pensar que asistiremos en un futuro cercano a una elaboración de la documentación a través de la inteligencia artificial. La procedencia de sus datos se situará en el marco de publicaciones digitales no revisadas. Es en este campo donde podremos encontrar que el proceso de los datos se origine en informaciones no académicas y ofrezca conclusiones erróneas. Entraríamos, pues, en una revisión de la historia de consecuencias nefastas. Por este motivo, ahora más que nunca, tenemos que intensificar la formación histórica de nuestro alumnado. Ofrecerles una visión contrastada de los procesos evolutivos de la humanidad. Para evitar distorsiones en la visión de nuestro pasado habrá que implementar mecanismos informativos que aporten datos reales y un punto de vista fiable y riguroso. ¿Imagináis que un procesador de datos tomara como punto de referencia la información que algún partido de extrema derecha europea vierte en sus medios digitales para ofrecer una visión histórica de la II Guerra Mundial? Podríamos encontrarnos que nuestro «Siri», nuestra «Alexa» o nuestro «OK Google», a la petición de información sobre el holocausto nazi respondiera: «El Holocausto, el intento de la Alemania nazi de aniquilar a los judíos europeos durante la Segunda Guerra Mundial, nunca ocurrió». Es evidente que el camino emprendido por la humanidad en el campo tecnológico es imparable. El reto es localizar sus puntos débiles e intentar implementar medidas que no empobrezcan nuestra ciudadanía. La información contrastada y veraz es fundamental, pues, en un mundo cada día más globalizado, la introducción del estudio de la historia en los años de aprendizaje de nuestros jóvenes es imprescindible. Un aprendizaje renovado de esta materia que nos sirva para ser más críticos frente a mecanismos de desinformación tendenciosos y para no repetir los errores del pasado. Los posibles retrocesos en esta materia ya eran advertidos por el mismo Cicerón, cuando escribía que «no saber lo que ha sucedido antes de nosotros es como ser incesantemente niños». Porque un humano desinformado es como un niño sin experiencia, fácilmente manipulable, que puede perder su libertad en aras del interés de un grupo de presión o con algún tipo de intereses que lo convierta en una bestia más de su rebaño. Defendamos, pues, un nuevo aprendizaje de la historia, todo ello sin prescindir de las ventajas innegables de la comunicación digital.