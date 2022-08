Fue como vivir un Erasmus sin salir de casa. Entre 1976 y 1980. Allí aprendí valenciano, en el Instituto Hermanos Amorós de Villena. Como una lengua viva. Cuando la lengua se aprende así, con carácter inmersivo, no se olvida nunca. Como asignatura no es que se olvide, es que no hay manera de que cale.

Hay que situarse en el lugar y el momento para comprender qué oportunidad tuvimos los de mi generación. Al instituto, además de alumnos de los siete colegios de Villena (tres de ellos privados; yo procedía de uno público) venían en autobuses alumnos de Biar, Castalla, Onil, Cañada, Beneixama, Camp de Mirra, Banyeres de Mariola, Font de la Figuera, Sax, La Encina y Caudete. Las clases se prolongaban entre las 9 a 13.30, y de 16 a 19. El edificio destinado a ser comedor permanecía cerrado, por lo que el patio, convertido en estación de autobuses, llevaba a sus domicilios a los alumnos de las once poblaciones, que con el último bocado estaban de vuelta. No tenía mucho sentido, pero se hacía así. Pese a tanto viaje, convivíamos ocho horas diarias, mitad castellanos y mitad valenciano-parlantes. Cuando la lengua se aprende así, con carácter inmersivo, no se olvida nunca. Como asignatura no es que se olvide, es que no hay manera de que cale.

De 1º de BUP a COU éramos cerca de mil. Ya se sabe, la generación del «baby boom». Hasta un par de cursos anteriores, la del bachiller antiguo, los chicos estaban en un ala y las chicas en otra, con un montón de pasillos y oficinas de por medio. En 1º nos sentaban por orden alfabético, por lo que mi inmersión con Semperes y Silvestres fue radical y provechosa. Muy pronto comenzaron a construir «extensiones» de institutos y ese mestizaje se acabó. En la Vega Baja, por ejemplo, no pudieron vivir estos Erasmus tan baratos como eficaces.