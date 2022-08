La viruela del mono, otra vez el estigma, otra vez se cae en lo mismo. Esta vez el estigma ha sido provocado por la mismísima Organización Mundial de la Salud (OMS), que ante la aparición de una infección de alcance mundial se apresuró a aconsejar a los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que disminuyeran dichos contactos como forma de detener la expansión del virus. Asociando inmediatamente homosexualidad con enfermedad. Pues bien ahora resulta que la viruela del mono no es una enfermedad de transmisión sexual. Se produce por contactos estrechos prolongados, pero no es una enfermedad de transmisión sexual, ni homo ni hetero.

Esta estigmatización de colectivos humanos ocurrió también hace 40 años con el VIH/Sida, con la teoría de las "4 H" (homosexuales, hemofílicos, heroinómanos y haitianos) que asociaba la infección a esos "grupos de riesgo". Un verdadero disparate científico que costó mucho desmontar posteriormente. No existían "grupos de riesgo". Existían prácticas de riesgo que es muy distinto. No era ni "peste rosa" ni "cáncer gay" como apuntaban a cuatro columnas los periódicos. Podían resultar afectados homosexuales y heterosexuales por igual si no tenían prevención adecuada. La aparición de solo cinco casos en Estados Unidos ocasionó el pánico y la discriminación. Pero parece que nunca se aprende y se vuelve a repetir

El error de la OMS respecto a la viruela del mono resulta sorprendente. Ahora van a cambiar el nombre a la nueva enfermedad pues no tiene nada que ver con los monos, también estigmatizados, y ya se conocía desde los años setenta. Se trata de una enfermedad endémica en más de veinte países de África, pero ya se sabe que los sufrimientos de los africanos se suelen desconocer durante mucho tiempo. En el caso del Sida ocurrió exactamente lo mismo. Cinco blancos enfermos bastaron para que sonaran todas las alarmas. Hacía muchos años que el Sida estaba presente en África y muchas personas habían muerto sin ningún tratamiento, aunque fuera paliativo. La vida de un negro vale muy poco y sus enfermedades importan nada.

En 78 países se han detectados casos de lo que no es una enfermedad nueva, fácil de detectar, poco mortal (se dispone de una vacuna, no muy eficaz) . Un porcentaje significativo de afectados son mujeres y menores, niñas y niños. La tendencia a culpabilizar al enfermo viene de muy lejos: la lepra, se les prohibía entrar a las iglesias, cuando la peste negra de 1400 se culpó a los judíos, la palabra cáncer todavía no está del todo normalizada. La lista de las injusticias puede ser muy larga.

En el Metro de Madrid un médico que en el vagón vio a un pasajero con heridas en las piernas "diagnosticó" viruela del mono y se atrevió a decirle que podía contagiar. Esa persona, después se supo, tenía una dolencia distinta. No conviene a veces usar pantalones cortos.