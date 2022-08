A finales de los años 70 nadie pensaba en Suiza que uno de sus pilares empresariales y culturales nacionales estaba a punto de verse sometido y engullido por la acción de un tsunami. «Japón dice lo contrario, pero la relojería suiza sigue siendo la número uno», titulaba a toda página el 16 de enero de 1980 el diario helvético Tribune de Géneve. Sin embargo, desde Estados Unidos se informaba que la industria relojera suiza estaba en crisis. La revista Fortune atribuía la decadencia al rechazo de los relojeros suizos a adaptarse «a una de las más importantes revoluciones tecnológicas de la industria». Llegó Casio y provocó un incendio que quemó la mayor parte de la industria helvética. Ante este tipo de información, ocurrida en otros muchos sectores, ¿Cómo podemos prevenirla y aplicarla al campo y a los incendios forestales?

La virulencia de los incendios forestales en España está siendo de una gran magnitud y el conjunto de la sociedad, desde instituciones, políticos, urbanitas, hasta agricultores, están poniendo el grito en el cielo de que el campo y la agricultura está en desuso y los bosques están descuidados. Como siempre, entre unos y otros “la casa sin barrer”. Unos hablan que se está quemando las zonas que más humedad ha acumulado durante la pasada primavera, como Bejis o Vall de Ebo, entre los dos incencios se han calcinado 30.000 ha. Sin embargo en zonas de Galicia y Castilla y León, el índice de precipitación estandarizado del año hidrológico deja, a fecha de hoy, un año seco o muy seco y en estas zonas se han llevado la peor parte de los incendios, sólo en Zamora han ardido 64.000 ha y parece que nadie se acuerde de ellos. No hay que echar balones fuera de “lo que pudo haber sido y no fue” o llorar sin aportar nada. No se pueden crear quimeras que nos conduzcan al pasado, donde la actividad agraria era mayor y realizaba una gran labora silvícola a su vez. Tenemos que ser realistas y aplicar cambios adaptados a los nuevos tiempos, marcados por una nueva etapa de usos forestales. En 2008 se publicó el compendio de selvicultura aplicada en España, sus 49 autores sabían de las nuevas tendencias y sobre el tratamiento de masas forestales que se fueron realizando en España, con el fin de facilitar la búsqueda de información eficiente a todos los interesados. La obra constaba de diversos apartados de selvicultura mediterránea, de especies concretas españolas; de selvicultura funcional (micológica, de dehesas, fruticeticultura, de la laurisiva canaria, paisaje, preventiva de incendios, cambio climático, aplicada a espacios naturales protegidos); y de la descripción de los caracteres culturales de las principales especies forestales de España. Sin ir mas lejos, en 2021, el Ministerio de Transición Ecológica publicaba de forma gratuita “Las bases técnicas y ecológicas del proyecto de repoblación forestal” en el que participaron un total de 85 autores pertenecientes a numerosas universidades, centros de investigación y empresas forestales. Hay mucho trabajo por hacer, muchos recursos teóricos para aplicar y una necesidad imperante de una nueva proyección de los usos forestales, basados en la prevención. Y hay que recordar que los incendios forestales se apagan en invierno, primavera, verano y otoño, pero no sólo con agua o retardantes de fuego sino con una adecuada Ordenación y Gestión Forestal Sostenible.

Sin duda, la Ordenación y Gestión Forestal Sostenible es la clave. La extinción de un incendio tiene varias fases y estas se distribuyen a lo largo de todo el año. Uno de los principales y determinantes problemas que incentivan el aumento de los incendios forestales es el abandono de tierras de cultivo. Actualmente, la vida en el campo, vivir de cultivos no es rentable para pequeños agricultores. Lo que se ha ido observando en los últimos años (acentuándose más en las últimas dos décadas) es un abandono paulatino de estos terrenos, ¿Qué supone esto?. Un abandono de tierras de cultivo y de terrenos que anteriormente estaban controlados y gestionados implica un aumento descontrolado de combustible, este aumento de combustible es crucial para el aumento de los sucesos de incendios forestales. Por otro lado, la climatología también es clave, la dinámica típica de esta zona de fuertes precipitaciones en otoño incluso en invierno con primaveras y veranos con notable déficit hídrico hace que la vegetación crezca fuerte y abundante en primavera secándose rápidamente y aumentando así las probabilidades de ocurrencia de un incendio forestal al aumentar el combustible disponible. Este hecho, según algunos artículos publicados recientemente, podría ser uno de los motivos de los grandes incendios acaecidos recientemente en el este peninsular.