Somos efímeros

Según los expertos lo que más perdura en nuestra memoria es aquello que nos impacta de verdad. En una vida de recuerdos guardados, los que suelen ganar la batalla del tiempo son los que consiguieron alterarnos emocionalmente, sin ninguna posibilidad por nuestra parte de contener ese sentimiento.

También parece que los que descuellan son los malos recuerdos sobre los buenos, posiblemente porque marcan y alteran más las emociones. Las personas que consiguen alcanzar una edad muy avanzada y son capaces de retroceder en el tiempo a pesar de su vejez, se encallan en memorizar cuatro trozos de su historia que, finalmente, no saben muy bien si realmente sucedieron o son fruto de una retorcida fantasía.

Una de las facultades que se desprende de nuestra memoria, es la de rellenar los huecos que nos van surgiendo, y sin ninguna racionalidad los tapamos con el material que más a mano tengamos, pasando a ser tan auténtico en nuestra vida como el propio nombre.

En la actualidad estamos apabullados de noticias que tienen la vida tan sumamente corta que seríamos incapaces de recordarlas pasados unos días. Los medios de comunicación se encargan de cargar las tintas sobre aquellos aspectos de la realidad que consideran interesantes para la mayoría, o bien, para el beneficio oculto o manifiesto de unos pocos.

Pero en el fondo, una noticia cualquiera es tan efímera como el propio medio quiera que sea. Quién recuerda la cantidad de barbaridades que hacen y dicen nuestros ilustres políticos, que acto seguido pasan al cajón de los olvidos y ni siquiera en las hemerotecas es fácil dar con ellas.

Los momentos más efímeros son los que no marcan nada en la línea de la vida, es decir, la mayoría de ellos, porque lo trivial e insustancial sobresale por encima de lo importante y fundamental, alejándonos de la posibilidad de que nuestros recuerdos engorden y se consoliden para el futuro.

Nos desvivimos por acumular fotografías, videos, cartas, para conservar retazos de nuestra historia personal, que, aunque sean anodinos para la mayoría, nosotros les imprimimos un valor moral insustituible. Pero no dejan de ser partes de lo efímero, porque si no las vemos, si no las traemos al presente es como si nunca hubieran existido realmente.

Si tuviéramos que elegir el mejor momento de nuestra vida seguramente optaríamos por el pasado, restándole valor al presente o al futuro, y respecto a nuestro peor momento pensaríamos que aún está por llegar, porque siempre se lo atribuimos a lo más penoso conocido, a la muerte. Somos parte de lo efímero, porque somos efímeros.