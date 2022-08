Estamos muy acostumbrados a tomar las uvas el 31 de diciembre y proponernos una serie de retos para el año nuevo, que luego no cumpliremos

Ahora bien, yo tengo la teoría de que el año de verdad empieza en septiembre. Después de haber descansado el mes de agosto, comienzas una nueva temporada.Tal vez un nuevo trabajo, tus hijos probablemente ya no vayan al mismo colegio o empiecen/terminen la Universidad, incluso puede que te cambies de ciudad. Y es entonces cuando de verdad te propones ir al gimnasio ( yo creo que, si entiendes los nombres de todos los ejercicios, te convalidan el B2 de inglés) ,dejar de tomar tanta cerveza, cuidarte la alimentación, visitar más a menudo a tu tía de Novelda, leer durante el año esas novelitas que tanto has disfrutado en agosto..... Piensa en un libro como si fuera un viaje, se inicia con inquietud pero se termina con melancolía

Voy a aprovechar que todavía estáis relajados para pediros unos pequeños favores para este nuevo periodo, que nos van a beneficiar a todos

Amigo fumador ,eres libre de destrozar tu salud, y acortar tu tiempo y calidad de vida. Ahora bien, igual que en tu casa apagas el cigarrillo en un cenicero, ya que dudo que lo eches en mitad del salón, por favor, en la calle, apágalo en cualquier sitio, y, si no encuentras una papelera, te lo guardas dentro de un kleenex y lo arrojas luego a la basura, pero, sinceramente, que ensucies las calles de la terreta, que bastante poco limpias están ya, no es lo suyo. Todavía recuerdo con horror como un conocido constructor de Alicante tiraba un puro al suelo. Obviamente, no lances tampoco al pavimento latas de cerveza,chicles,mascarillas ,papeles de bocadillo,etc. Una botella de plástico tarda 500 años en biodegradarse, es peligrosa para los animales, y , obviamente, verla por la calle atenta contra el buen gusto. Luego no te quejes de que el Ayuntamiento no se ocupa de la limpieza

Y, cuando vayas a tirar algo a la basura, distingue entre vidrio, papel, plástico, y basura propiamente dicha .Porque , como leí en este diario, es sorprendente que te puedan multar por tirar la basura a las 19 h, pero ,si mezclas papel , plástico y vidrio y lo tiras todo en el contenedor de la basura, no te pasa nada. No te cuesta ningún trabajo, y estas mejorando el planeta

A título personal, le pediría al responsable del Ayuntamiento que tuvo la "feliz" idea de empezar las obras en la Plaza Nueva cuando llegaron los turistas, y que avanzan a paso de tortuga ,toda vez que hay únicamente dos operarios, que reactivara las mismas para que terminasen lo antes posible, además de, obviamente, bonificar los impuestos a los hosteleros ,quienes están sufriendo una merma económica difícilmente asumible

Septiembre es un doloroso choque con la realidad que hemos olvidado durante un mes. Ya sólo vas a la playa de San Juan los fines de semana. Los lunes ya no son iguales a los sábados. Se acabó comer a cualquier hora, acostarte de madrugada, salir (y gastar)a diario, viajar durante una semana. Take me down to the Paradise City(llévame a la ciudad paraíso) de Guns 'n' Roses, es lo que todos queremos cantar hoy, aunque lo cierto que agosto en Alicante ha sido un infierno por el exageradísimo calor que ha hecho .Luego habrá algún iluminado que niega el cambio climático

Amigo lector, que no te engañen. La verdadera Nochevieja es el 31 de agosto