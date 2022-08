Quizás resulte hasta utópico hablar de que todavía existe en este país un grupo de esperanzados (evitaré emplear la nuevalengua paritaria cuasi orwelliana aquí, aunque más adelante en el desempeño de mis funciones intenten obligarme a hacerlo) pero así es y formo parte del mismo. Creo en la juventud a pies juntillas, en el comportamiento ejemplar de la mayor parte de ella durante los años más duros de esta cruel pandemia, en la cantidad de estudiantes que se preparan para que la sociedad avance y sea mejor. Créanme, conozco de primera mano la labor del joven equipo dirigido por el doctor Marchal, en la Cátedra Doctores Galera y Javier Requena de Investigación en Células Madre Cancerígenas, de la Universidad de Granada y es encomiable, luchando contra el maldito cáncer, a pesar de las trabas en la financiación que siempre se encuentran. Están muy ilusionados y lo transmiten continuamente a los que les apoyamos, desde las asociaciones, las empresas y las entidades educativas. Cada vez que he tenido el privilegio de acudir a sus laboratorios con mi alumnado, he visto en sus ojos un brillo especial, que sólo la vocación puede provocar en el ser humano y que se contagia y te marca sin que haya marcha atrás. Por ello, a pesar de la estupidez institucionalizada, de las acciones descabelladas de algunos politicastros y de la barbarie de la que siempre ha hecho gala la humanidad, existen motivos para vivir esperanzados, para creer en esta bendita juventud y apoyarla en lo que se pueda o, por lo menos, para no entorpecer sus pasos con nuestras imbecilidades.