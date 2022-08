No soy alicantino de la fiesta, pero sí soy ciudadano de Alicante con todos mis derechos y obligaciones; por ello me creo capaz de opinar sobre el congreso de las Hogueras que se va a celebrar en la capital alicantina.

Al parecer, los alicantinos que andan metidos en la organización de las Hogueras, se muestran preocupados por la falta de vecinos que se vinculen a la fiesta y por el problema de las dificultades financieras.

Quiero hablar de las Hogueras como un problema más de la ciudad de Alicante. Su dejadez y falta de orientación es manifiesta y no aparece ningún indicio de mejora o solución. Todas las ciudades de nuestro litoral mediterráneo han hecho los deberes, se han modernizado y han orientado la vida en sus urbes con bases sólidas para el futuro. Mencionaré alguna: Málaga, Cartagena, Valencia, Tarragona… Da envidia ver como se han consolidado como ciudades modernas, con oferta de ocio y cultura, algo de industria, turismo etc. respetando su historia. En Alicante seguimos sin comunicación férrea con el aeropuerto, no hay palacio de congresos, la estación del AVE es provisional; los barrios dan pena verlos con la suciedad en sus calles; el patrimonio arquitectónico local lo hemos barrido (lo último, el cine Ideal); y parece ser que los Hogueras colapsan. ¡Lo que nos faltaba! Y, “tot va bè, che”.

Alicante puede sobrevivir sin Hogueras, claro que sí. Pero no se trata de eso. Se trata de adaptarlas a los tiempos para que nuestro patrimonio festero no se hunda. Siempre se ha dicho que el mundo fogueril se nutre de las clases más bajas de la sociedad. Esto significa que, una fiesta que hoy es cara, los menos pudientes ya no pueden mantenerla. Al parecer, la solución que nos apuntan desde el sector es que se profesionalice una buena parte del mismo; y que se aumente el presupuesto (entiendo que el municipal, claro), de fiestas.

Ambas soluciones encaminan a que sea el conjunto de ciudadanos, a través de los impuestos, quienes financiemos el jolgorio. He de recordar que, como yo, hay infinidad de alicantinos que no quieren saber nada de la fiesta fogueril. El señor Barcala declaraba que “un millón de visitantes diarios y doscientos millones de euros de impacto, es el balance de las Hogueras de alicante” (El español.com, 25/06/2022). Esa barbaridad de dinero se esfuma por alguna gatera, o cae en unas pocas manos que luego lo invierten en cualquier cosa menos en la fiesta.

El sentido de la fiesta de Hogueras, por si alguien lo ha olvidado, es celebrar el inicio del solsticio de verano (21 de junio), culto al sol. En él se aprovechaba para quemar todo lo viejo e inservible de las casas, para ahuyentar los malos augurios y los espíritus y sanear (limpiar) los rincones de los hogares de miseria; de ahí formar una gran hoguera y, en torno a ella, hacer la fiesta. Desde hace décadas (no sé cuántas) los monumentos fogueriles, son supuestas obras de arte muy costosas, cada vez más grandes y quizás absurdas. Los barrios han rivalizado para construir la más escandalosa y obscenamente cara para ganar los premios; esos que se otorgan ellos mismos, no sé con qué fin.

Junto a los monumentos fogueriles se ha desarrollado otro chiringuito, el racó. Es decir, el lugar al que los vecinos salen a la calle con la capaza de comida a cenar o comer y confraternizar; eso sí, previo pago de 400 euros por mesa. En estos racons se hace sonar la “música” a unos decibelios insoportables durante un horario insufrible para cualquier vecino, abuelo, bebé o trabajador que quiera dormir un poco. Y por si alguno ha podido dar una becaeta a última (o primera) hora de la mañana, pasa la despertá con el chin chin pum, petardo va y petardo viene. Es insoportable. Los que tienen posibilidades, los que no contribuyen a su mantenimiento, se marchan de la ciudad.

Ese congreso debería poner orden (que es algo muy revolucionario) y arreglar los muchos desaguisados que han producido la excentricidad, la exagerada exaltación y la turuta festera. Por ejemplo, ¿qué pinta ese número tan alto de monumentos? A veces es solo un pequeño ninot, con dos sacos de arena y cuatro vallas, que sirve para justificar la jarana de la comisión de un barrio de cuatro calles. Por ejemplo, ¿Qué pintan esos horarios para la “música” de las barracas, o ese número infinito de decibelios al que nadie es capaz de poner límite? Por ejemplo ¿qué pasa con esas barracas y hogueras que se plantan en la arteria principal de un barrio, estrangulando toda la circulación sin ton ni son? Y ¿qué pasa con el uso político partidista de la fiesta? que todo presidente de la Federación de Hogueras acaba siendo concejal del Ayuntamiento… (D. Andrés Llorens, Manuel Giménez, Conrado Albaladejo), y otros que vendrán.

Que responda el congreso a estos temas, y quizás nos acerquemos a la fiesta muchos más vecinos para ayudar a la organización cubriendo la falta de manos. Y que se modere el coste de los monumentos para poder financiarlos fácilmente. Así, quizás no haría falta pedir subvención municipal. Con la cantidad de colchones y muebles viejos que veo junto a los contenedores durante el año, ¡menudas hogueras podríamos hacer! Dejamos para otro día el enchufismo recalcitrante en la elección de las belleas del Foc.