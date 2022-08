El 1 de septiembre comienza el particular calvario para muchos docentes interinos. Calvario que no acabará hasta que en julio de 2023 lleguen las vacaciones y abandonen el centro con un “si te he visto, no me acuerdo”. También los hay afortunados que hasta pueden impartir clase, dormir bien, no medicarse. Hablando con ellos, hasta aparentan ser felices. Si te descuidas, votan a Compromís.

Por lo que me cuentan de primera mano algunos compañeros, en algunos institutos clases, lo que se dice clases, apenas se puede impartir. Si acaso, a los alumnos que se sitúan delante y están interesados. Las mayores energías se van en lograr que el resto no moleste ni interfiera la labor docente de esa minoría. Mientras las reuniones, presenciales y telemáticas, se han multiplicado los últimos años, y se han introducido nuevos elementos de discusión como la enseñanza ‘por ámbitos’ o la ‘codocencia’ (dos profesores compartiendo la misma aula), en la práctica los alumnos finalizan su etapa de estudios obligatoria sabiendo cada vez menos. Con escasa comprensión lectora y sin saber escribir, que esos deberían pilares sagrados de la educación. La disciplina se arrostra como uno de los problemas más sangrantes de la docencia en los centros públicos. Qué pena que se derroche tanta energía en hablar de ‘codocencia’ y ‘ámbitos’ cuando en tantos centros no hay quien pueda impartir clase. El paripé administrativo está muy lejos de la realidad del día a día. El ex conseller Vicent Marzà, en sus dos legislaturas, trazó unas líneas de trabajo que han irritado a muchos profesores y no pocos padres. Abandonó para postularse como president de la Generalitat. Cuando en la noche del 28 de mayo sepamos los resultados, mediremos su parte alícuota de responsabilidad en los mismos, si como intuimos gana la derecha.