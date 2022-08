PROGRESO O RETROCESO

La Comisión Europea estableció el año 2035 como fecha límite para dejar el coche de combustión aparcado para progresar hacia la descarbonización. Antes de alcanzar esta fecha, se está en la obligación de facilitar al ciudadano una movilidad asumible, una red de puntos de recarga, ayudas para adquisición de nuevos vehículos, en definitiva, se debería hacer partícipe a los ciudadanos para sumarlos al cambio en esa línea de mentalidad climática debe ponerse a la ciudadanía y las empresas en el centro de ese cambio.

Esto me lleva a hacerme una pregunta cómo ciudadano que quiere ser partícipe de estos cambios; ¿Es el coche el gran culpable?

Recordemos que la popularización del coche en principio gracias a Ford, después en Alemania con Volkswagen o incluso en Italia con Fiat y en España con el Seat 600 lo que ofreció al ciudadano fue un medio de transporte asequible económicamente que nos hacía más independientes y libres al poder desplazarnos a cualquier parte cuando se quisiera sin estar atado a horarios fijo.

Lo que la Comisión Europea ha puesto en marcha son políticas para «quitar vehículos de combustión», lo cual no hay que confundir con eliminar el coche, que es donde algunos políticos nos quieren llevar, de hecho, tenemos una ley de movilidad sostenible en España que en su artículo 33 dice:

1. Las administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, analizaran la necesidad y viabilidad, y en su caso, promoverán las actuaciones necesarias para dotar a las vías con tres o más carriles de circulación por sentido y otras vías que lo permitan, de carriles de uso reservado o preferente para el transporte público colectivo, para la bicicleta y para vehículos de alta ocupación o de emisiones nulas en los accesos a los municipios de más de 300.000 habitantes, en función de las disponibilidades presupuestarias.

Estos carriles podrán ser fijos o de gestión dinámica. En los municipios de menos de 300.000 habitantes se promoverán también estas actuaciones cuando pueda justificarse su necesidad y viabilidad en el marco de los objetivos definidos por la ley.

Cualquiera que sin otra intención quiera estar bien informado se preguntara ¿Se está cumpliendo esta ley nacional en Elche? Es evidente que pueden pasar dos cosas, la primera es que no conozcan esta ley porque hay que justificar la necesidad y la viabilidad de los carriles segregados o que conociéndola han preferido obviarla en cualquier caso una temeridad.

Al final, nos lo venden como sostenibilidad, pero lo que verdaderamente hay detrás de todo esto es un recorte de derechos y libertades para que seamos cada vez más dependientes del estado y de las administraciones en general, nos quitan el coche (vehículo privado) reducen drásticamente los aparcamientos públicos sin restaurar ninguno y nos obligan a usar la bicicleta (para desplazamientos cortos) o el transporte público dependiente de la administración (eso si el TRAM no porque lo plantean «otros»), nos quieren devolver al Siglo XIX, por no decir antes. A lo que estamos asistiendo los ciudadanos como invitados de piedra sin voz ni voto porque en esto no se nos consulta por supuesto, es a decisiones ideológicas que fundamente sus tesis de ir contra toda propiedad privada y el coche es propiedad privada y representa la libertad conseguida por los ciudadanos en cuanto a movilidad, no pasemos de un extremo a otro por intereses exclusivamente políticos, sin obviar que las ciudades se deben plantear con visión global y de conjunto, porque cuando actúas sobre determinados barrios suprimiendo aparcamientos, carriles o modificando el tráfico esto afecta a otros barrios además de hipotecar el futuro, no se trata de un modelo frente a otro modelo sino de ver como encajan los mejores para el desarrollo efectivo de nuestra ciudad y el Área Metropolitana de Elche.