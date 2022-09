FALTAN SÓLO NUEVE MESES PARA LAS ELECCIONES

El próximo 28 de mayo de 2023 se celebrarán las elecciones municipales y, probablemente, también las autonómicas en el País Valencià. Es un plazo muy corto el que queda y será difícil que lo que no se ha hecho, hasta ahora, se haga. Y es mucho lo que sigue pendiente en Elx.

Septiembre supone el reinicio de la actividad política después del período estival y todos los partidos enfocan su gestión con la mirada puesta en esos próximos comicios. La elección de candidatos y la confección de los programas electorales primarán sobre otras cuestiones.

En los dos principales partidos (PSOE y PP) los cabezas de lista parecen cada vez más claros: Carlos González tiene todas las cartas para repetir, por tercera vez, a la Alcaldía. Las normas que su partido ha implantado, a nivel nacional, para los alcaldes en ejercicio le favorecen siempre que quieran continuar, cosa de la que no hay duda, como él mismo se ha encargado de proclamar hace tiempo. De lo que opine su ejecutiva local dependerá su confirmación, en base a cómo será el resto de la lista que se configure. No parece haber candidatura alternativa y el tiempo transcurre a su favor. Además, es conocido su carácter «maratoniano» y eso siempre es un plus en política.

En el PP es todo más plácido. No hay duda de que el candidato será Pablo Ruz. Desde que, en 2017, se hizo con el control del partido es su objetivo. Y le costó llegar, tras la etapa de Mercedes Alonso que, curiosamente, fue muy dilatada como concejala y efímera como alcaldesa. Paradojas de la vida. Es una persona joven, aunque con muchas propuestas desfasadas que pueden dificultar llegar a un mayor electorado y que, ya en 2019, le supusieron un frenazo y seguir en la oposición.

En Compromís está todo por decidir. Se supone que Esther Díez podría ser la candidata, después de 8 años en el Ayuntamiento. Tras el abandono de Mireia Mollà, en 2019, parece lo más natural. Aunque esta circunstancia, unida a otras a nivel autonómico y, especialmente, a una gestión a nivel local de escaso perfil, excepto en temas de movilidad (en especial los carriles-bici) la ha hecho pasar muy desapercibida y podría verse afectada por escasos resultados.

Respecto a Ciudadanos todo apunta a que, al igual que en todo el Estado, tendrá difícil seguir. Sus problemas internos apuntan a ello. Vox, con su escasa actividad local, unido a una crisis que las recientes elecciones en Andalucía dejan entrever, puede verse muy afectada.

Y no parece que vaya a haber otra cosa. Es posible que Podemos, o algo parecido con otro nombre, se presente. Pero aparecer semanas antes de las elecciones sería una propuesta demasiado pobre, máxime cuando los problemas internos, con especial incidencia a nivel local, han lastrado la idea original. Y presentarse alguna Agrupación de Electores parecería un ejercicio de masoquismo, después de las experiencias locales vividas. Y es una lástima que no haya una propuesta más potente, a la izquierda del actual Ayuntamiento, para representar a un electorado bastante decepcionado por muchos comportamientos del actual y que duda qué hacer.

Y, ante todo y lo más importante: Es urgente que todos se comprometan a trabajar por Elx en lo que queda y en la próxima legislatura. Los temas pendientes son muchos. Llevamos años viviendo con promesas. Es verdad que, según nos dicen, todo está en marcha, pero también es verdad que las soluciones no llegan nunca: El PGOU sin revisar; el Catálogo sin actualizar; el Mercado Central con un oscuro futuro; el provisional, aunque maquillado, sigue siendo un despropósito; sin mejorar las cercanías ferroviarias ni la conexión con el aeropuerto; Ronda Sur sin terminar; río Vinalopó hormigonado y degradado; centros de salud pendientes; el Palacio de Congresos en un limbo; el Palmeral languideciendo; etc... etc..

Una gestión que, como dirían en el «cole», se necesita mejorar. Y sería bueno que empezaran ya.