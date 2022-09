Mientras el verano duro e inclemente que hemos sufrido se resiste a dejarnos, intentamos iniciar el nuevo curso y volver a nuestras actividades habituales como si tratáramos de recuperarnos de la resaca de estos pasados meses, expectantes ante lo que puede venirnos encima.

El cambio climático se ha hecho carne y habitó entre nosotros de manera inequívoca, pulverizando registros y demostrando nuestra fragilidad, sin dejar de comprobar que la pandemia sigue ahí, de forma más benigna, pero extendiendo contagios a nuestro alrededor entre muchos de los que todavía se mantenían a salvo del virus. Sabemos que en las fronteras de Europa sigue habiendo una guerra de muerte y destrucción, pero más por su impacto en nuestra economía que por nuestro conocimiento sobre una barbarie que no acabamos de comprender del todo. Al mismo tiempo, recibimos los anuncios de los precios energéticos como quien escucha los avisos de cataclismos, haciendo nuestras compras en comercios y supermercados con las mismas dosis de miedo y resignación con las que los reos reciben sus condenas. Con temperaturas propias de zonas desérticas y sin ver una sola gota de agua desde hace meses, nuestras reservas hídricas descienden preocupantemente, demostrando la necesidad de ahorrar y cuidar todos nuestros recursos. Así sucede con la energía, tan cara como valiosa, que todos los gobiernos europeos quieren ahora usar de manera más racional, aunque en España el Partido Popular se oponga, como siempre ha hecho con cualquier propuesta de este Gobierno, conscientes de que en su ADN político solo cabe rechazar y obstaculizar todo aquello que no promuevan sus dirigentes, aunque sea imprescindible para que la sociedad avance y para que la gente más necesitada no lo pase tan mal. Y por si todo ello fuera poco, hemos visto arder muy de cerca nuestro querido y valioso patrimonio forestal en gigantescas hogueras que han quemado cientos de miles de hectáreas en numerosas provincias en incendios pavorosos.

Junto a este catálogo de sucesos, este verano ha sido también el de la recuperación de las vacaciones fuera de las limitaciones y restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19 que se vivieron en los dos años anteriores. Hemos salido a las calles, acudiendo a establecimientos turísticos y hosteleros con muchas ganas de disfrutar, a pesar de tanta contrariedad como atravesamos. Y también las calles de Alicante se han visto inundadas de turistas como hacía años que no recordábamos, llenando terrazas, paseos, plazas y locales de ocio. Pero junto a muchas buenas experiencias, también se han llevado una imagen lamentable de la ciudad, sucia y maloliente, llena de mugre y chorretones de porquería, con muchas de sus calles y plazas levantadas e intransitables, con unas playas necesitadas de mucho más cuidado y mantenimiento, con escenas de abandono y desidia allí donde miraras que, en muchos casos, inundaban las redes sociales con fotografías y mensajes de denuncia por la degradación que muchos han encontrado.

No deja de sorprender que el alcalde, Luis Barcala, no pare de oponerse a las medidas de ahorro energético planteadas por la UE, el Gobierno y la Generalitat, alegando que dañarán al turismo, mientras ofrece a esos mismos turistas una ciudad sucia, descuidada, maloliente, abandonada y repleta de mugre allá donde mires. Parece como si en estos dos años de dura pandemia, lejos de preparar mejor la ciudad, nuestros responsables municipales hubieran hecho dejación de sus obligaciones, dedicando más tiempo a utilizar esta pandemia como arma política contra los gobiernos de la Generalitat y del Estado central que en hacer avanzar Alicante.

Ahora bien, este estado de abandono y dejadez que atraviesa Alicante no lo sufren únicamente quienes nos visitan, sino que lo soportamos cada día los vecinos, todos los alicantinos, en nuestras calles, plazas, parques y barrios. Parece como si quienes gobiernan esta ciudad estuvieran empeñados en hacer de Alicante una ciudad cada vez más antipática, incómoda, inhóspita y sórdida. Es lo que acabamos de ver en el proyecto de la avenida de Aguilera, dando más carriles a los coches, impidiendo carriles bici y reduciendo las aceras para los peatones a la mínima expresión legal de 1,8 metros donde apenas cabe una persona con un carrito. Es lo que viven los vecinos de Carolinas, con mucha gente mayor que llevan meses con sus calles levantadas convertidas en un foco insalubre. Es lo que llevan décadas sufriendo zonas degradadas y abandonadas como el Barrio, el Casco Antiguo y San Antón, por poner algunos ejemplos. Es lo que se ve en plazas céntricas como la del doctor Balmis, cuya degradación es palpable. Es lo que soportan tantos y tantos vecinos en sus calles y plazas, en los parques y jardines, contemplando tanta desidia y maltrato municipal. Y todo ello sucede con la economía municipal saneada y con un volumen de recursos para invertir como no se ha conocido en el Ayuntamiento.

Pero, ¿cómo entender este acelerado deterioro de la ciudad? Este gobierno municipal del bipartito tiene a sus políticos haciendo de gestores y a los técnicos adoptando decisiones políticas, con un alcalde convertido en un auténtico “hooligan” que ha olvidado que es regidor de todos los vecinos. Sin proyecto estratégico de ciudad para un futuro inquietante y repleto de desafíos, el bipartito parece empeñado en impulsar Alicante contra los alicantinos.