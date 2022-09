Y Jesús dijo entonces a los judíos que habían creído en él: “si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres” (Evangelio según San Juan 8:31-47).

La palabra de Dios es, pues, para los católicos, la verdad, algo inmutable e indiscutible. Un dogma. Uno de los muchos sobre los que está construida la religión. Y, como tal, ni pueden discutirse ni admiten otra versión. Se tienen por ciertos. Es así porque es así.

Existen conceptos que, sin embargo, son interpretables. Pero los principales no dejan espacio para la duda. La existencia de Dios, la resurrección de Cristo, la Inmaculada Concepción de María y otros muchos integran la larga lista de dogmas en los que, sin plantearnos otra opción, hemos de creer si previamente nos hemos definido como católicos.

Se trata de un sistema perfecto, moldeado durante los dos últimos milenios a través de sucesivos Concilios en los que, mediante el clásico sistema de la votación, se fijó lo que ahora constituye la verdad revelada. Un hecho histórico que los detractores de la religión utilizan para argumentar que, si todo fue resultado de una simple votación, no hay mucho de verdad prácticamente en ninguno de los dogmas.

Algunos, por tanto, niegan. Otros, no obstante, simplemente dudan. Y la duda, lejos de constituir una amenaza, es siempre un motivo de alegría, ya que, como dijo Descartes en su Discurso del Método, se erige en el fundamento básico del que parte el conocimiento racional y, en consecuencia, en el presupuesto de las operaciones del intelecto.

La evolución siempre tiene como base la duda. Una sociedad que se cree todo a pie juntillas, que está conforme con todo y carece de inquietudes, no tendrá más futuro que el presente, idéntico al pasado. Será una sociedad oprimida, servil, condenada a vivir en la obediencia ciega a quienes la gobiernan.

En cambio, una sociedad que duda, que discute las verdades oficiales, sean políticas o religiosas, siempre desde el estudio y la reflexión, será una sociedad libre, compuesta por individuos decididos a la mejora de su entorno, devotos del conocimiento, y no por números sin personalidad.

Así pues, resulta paradójico que, hoy en día, superadas ya varias épocas de oscurantismo en la historia de la humanidad, hay todavía quien, gobernando, pese a rechazar y criticar la religión por dogmática y, sobre todo, por tradicional, trata de imponer otros dogmas que, aunque laicos, se asemejan demasiado a los celestiales. Y en el marco de este proceso, se crea el moderno concepto de “verdad”, a la cual tenemos no sólo el derecho de acceder, sino también la obligación de someternos. Pero como hablar de obligaciones es inapropiado en estos tiempos, se omite esta terrible palabra y se lanza públicamente el concepto de “derecho a la verdad”.

Pongamos un par de ejemplos recientes:

“Los incendios los ha causado el cambio climático”. No el abandono de los pueblos ni la acumulación de maleza por la destrucción de la ganadería. No. El cambio climático. Y claro, ante esto poco se puede hacer, excepto agachar la cabeza y, para evitar que ardan nuestros montes, separar plástico y papel cuando tiremos la basura.

“En la Guerra Civil hubo dos bandos, uno bueno y otro malo. Los republicanos lo hicieron todo bien y los rebeldes, todo mal. Y si en el bando republicano hubo alguna muerte (no asesinato, eso jamás), todo se debió a un desafortunado error o a un incidente aislado”. Muñoz Seca no fue asesinado en Paracuellos del Jarama. Andreu Nin (trotskista y fundador del POUM, por cierto) no fue internado en una checa del Partido Comunista y ajusticiado. Capdevila Miquel, sacerdote, no fue torturado y disparado en la plaza pública. Todo esto son mentiras cuya mera pronunciación constituye una blasfemia laica que debe ser perseguida para corregir al culpable de haberla pronunciado.

Y así sucesivamente. Infinidad de temas sobre los que, salvo que defiendas la postura oficial, no puedes hablar bajo pena de ser excluido de la sociedad, de convertirte en un paria. Porque esto es lo que pretenden, eliminar el disenso y criminalizar la duda y a quien hace de ella su bandera.

La verdad revelada ha pasado, por tanto, de provenir de Dios a tener su origen en el poder político. Sin darnos cuenta, nuestra vida se ha convertido de nuevo en dogmática, aunque ahora, en palabras de Zamiatin, nuestro salvador es el Estado. De este modo:

“Que todo aquel que se sienta capacitado para ello, viene obligado a redactar tratados, poemas, manifiestos y otros escritos que reflejen la hermosura y la magnificencia del Estado único. Estas obras serán las primeras misivas que llevará el Integral al Universo. ¡Estado único, salve! ¡Salve, Bienhechor! ¡Salve, números!”.