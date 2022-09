Todos adaptamos nuestro discurso: Ni mencionamos la soga en casa del ahorcado. Ni escupimos a quien nos da de comer. Ni hablamos mal de lo que queremos vender. Todos adaptamos nuestro discurso y los políticos más. Nosotros “mentimos” y ellos más.

Que Sánchez ha mentido, seguro. Que los otros también, tal vez.

Lo cierto, y lo que quiero destacar, es que la oposición ha brillado notablemente fabricando “mentiras” o contenidos, con la intención no de informar, sino de propagar causas retocadas y consecuencias exageradas. Desde las redes se dispara sin piedad. (..).

Yo he pensado mucho en el tema, y he hablado, y preguntado y he leído y he llegado esta conclusión:

Las iniciativas relacionadas con la ecología no son caprichosas. Las políticas que desarrolla este gobierno no nos acercan a Venezuela. Los esfuerzos para reducir las diferencias parecen necesarios. Los pactos con determinados partidos, no desunen. No rompen España.