Se acaban las vacaciones y en el aire, suspendidos por toda la Comunidad Valenciana, se quedan flotando los incendios, la almas muertas de los árboles, de los animales, del cielo ennegrecido y de los paisajes disipados. Afortunadamente no ha habido ningún muerto en esos fuegos. No así en los festejos taurinos: cuando escribo, 7 muertos han engrandecido la nómina de la necedad y la barbarie. Haya un minuto de silencio y respeto para ellos y un grito rabioso para los que organizaron la celebración. No es que quiera detenerme demasiado en esto, pero no deja de ser ilustrativo que lamentemos más los sucesos de difícil control sin víctimas que prácticas evitables con sus muertos y heridos.

El único argumento para sostener estas disputas anacrónicas entre el ser humano y la bestia es la tradición; maldita tradición, a veces. La tradición, se supone, es valiosa porque reconstituye al grupo, le da cohesión, aporta valores compartidos. Pero la lucha con la muerte por un palmo de plaza, el recuerdo imperecedero del surtidor de sangre o el chasquido del hueso roto, no sé qué valor aporta, que cohesión procura que no pudiera alcanzarse por otros medios. Nada había más tradicional que hacerse un arroz o unas chuletas en el claro del bosque, que fumarse unos cigarrillos al descansar de la excursión o, en fin, narrar leyendas alrededor del fuego que espanten al terror que acecha en el bosque –los neandertales, probablemente, ya lo hacían-. Pues ya lo hemos desterrado: sabemos que es malo. Quien lo hace merece el rechazo social. Y nada se ha perdido, el grupo se sostiene y la chuleta sigue estando igual de buena. El valor de enfrentarse al astado debe reconvertirse en el valor de imaginar otra fiesta, más abierta e inclusiva, menos violenta.

Pero el caso es que esté será un verano recordado por los incendios. Ojalá no sea el primer verano de una larga serie. Y es curioso cómo, a veces, sentimos el oscuro deseo de que la destrucción de los bosques sea producto, por maldad o imprudencia, de la acción humana. Tener un responsable, aunque nunca sea detenido, causa menos recelo que tomar conciencia de que estamos en manos de la naturaleza. Lo puedo matizar: aunque sea una naturaleza muy mediatizada, ahora, por la acción económica de la humanidad. Pero es una naturaleza, a la que podemos pintar como enfadada, llena de resentimiento, que se rebela, o se defiende. Igual da: todas las metáforas no nos salvarán de estar en un ay en la próxima sequía, en la próxima tormenta seca.

Lo que sucede es que no estamos preparados para aceptar estos desastres sin más. No hay demonio al que culpar, igual que no hay santo al que invocar. Podemos enunciar otra vez, y conviene hacerlo, las cornadas que nos va a dar el cambio climático. Pero el hecho es que, en ausencia de monstruo eficiente, la culpa revierte automáticamente en la política. Algo se ha hecho mal. O no se hizo a tiempo. O no se hizo con el suficiente vigor. Y es posible que así sea. O, mejor: es seguro en todos los casos que así ha sido. Porque la sensación de terror que alienta el incendio de la incertidumbre requiere de un bombero para cada pino. La certidumbre es imposible. Este hecho nos interpela sobre realidades más amplias. Al menos dos.

La primera es que la política contra los riesgos debe constituirse, de manera estable, general, coordinada y sistemática, como un pilar nuevo del Estado social, entre otras cosas porque, en muchos casos, la factura de los desastres recae sobre los grupos más frágiles. Ya lo insinuó el inmortal Perich en su “Autopista”: “Cuando el bosque se quema, algo suyo se quema, señor conde”. De igual manera la relación entre actividad y riesgo debe ser un componente a la hora de redibujar las políticas tributarias.

La segunda es que debemos empezar a pensar en términos de una sociedad post-progresista, o, si se prefiere, post-ilustrada, en la que no se debe renunciar a ninguno de los grandes principios que conducen y sostienen la democracia, pero en la que la condición para la mejora de la vida –o, incluso, de su mantenimiento- no puede delegarse prioritaria o exclusivamente en las actuales dinámicas políticas. Si es irrenunciable la base liberal de los Derechos Fundamentales, también debemos volver a pensar en fórmulas de comunitarismo –la idea se la debo a Manuel Villoria- que supongan mecanismos de implicación social en la toma de decisiones en materias como las que hablamos. No es fácil. Las fórmulas de democracia directa no han alcanzado grandes éxitos entre nosotros, pero hay que insistir, inventando otros mecanismos más rigurosos y flexibles, menos voluntaristas.

El mayor obstáculo para todo esto es que los cambios necesarios en el pensamiento político son contraintuitivos. Por ejemplo: tras dos siglos de confundir desarrollo –de megaestructuras, de materia dura- con progreso, es difícil ahora dar un giro. El desarrollo nos arroya como al chaval que cree que su valía se incrementa ante unos cuernos. Las ráfagas de comunitarismo deben tener en cuenta esto: debe ser posible que el impulso político se constituya prioritariamente sobre la base del análisis complejo entre lo local y lo general.

Mucha tela para empezar el curso. O como hubiera dicho mi amigo Ramiro: mucho toro para tan poco novillero. Pero en estas estamos. Pintan bastos. Y algunos siguen creyendo que sólo hay espadas, copas u oros. Y así acaba esta semana. Esa semana entre el fin de agosto y el inicio de septiembre. Como si fuera una semana penitencial, de reflexión y reencuentro. Una semana de ceniza. Ese polvo que no es nada pero que nos pesa como la culpa y las preguntas.