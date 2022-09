El president de la Generalitat, Ximo Puig, inaugurará este lunes el curso político en un acto convocado en València por el Foro Nueva Economía en el que hará balance de lo que llevamos de legislatura. Dos días después, en otro evento, éste organizado por INFORMACIÓN el miércoles en Orihuela, Puig debatirá con un grupo de empresarios de una comarca estratégica, pero, sobre todo, simbólica en el imaginario institucional de la Comunitat. Por su parte, el líder y candidato del PP, Carlos Mazón, actuó en Barcelona ya el pasado lunes, en una audiencia con la Prensa que ha desatado todo tipo de especulaciones por el lugar elegido, aunque la verdad es, como siempre, mucho más pedestre que los análisis: si intervino allí fue, simplemente, porque el día anterior había estado con su hijo en el Camp Nou viendo al Barça. En las próximas semanas, también protagonizará una importante conferencia en Madrid, ésta sí cuidadosamente medida, arropado por el presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo. València y Orihuela. Barcelona y Madrid. Circunstancias casuales al margen (la charla que Puig pronunciará mañana estaba en realidad preparada para una convocatoria con periodistas anterior que tuvo que suspenderse por la muerte de Santiago Grisolía), los escenarios definen las estrategias: Puig quiere hacer valer su gobierno aquí, alejándole de la contaminación que pueda llegarle de Pedro Sánchez y el gallinero nacional, tanto como Mazón busca el apadrinamiento de Feijóo y la bendición del establishment estatal. En 2019 (aunque Mazón no estaba entonces en estas tareas), era al revés. La política es un oficio dinámico.

Puig y Mazón son los únicos candidatos que ya sabemos que se presentarán encabezando las listas de sus respectivos partidos en las elecciones autonómicas que deben celebrarse antes del verano y que probablemente se convoquen para el 28 de mayo, coincidiendo con las municipales. Eso da idea también del momento de confusión que vivimos, porque a ocho meses de unos comicios nunca se había producido un hecho similar. Siempre, entre los actores de reparto, habíamos distinguido quiénes, aun a falta del trámite formal que impusieran sus correspondientes estatutos, se distinguían por encarnar cada opción. Pero ahora por primera vez no conocemos quién liderará la oferta de Compromís, lo único que sabemos es que no será Mónica Oltra. Tampoco tenemos idea de quién pilotará la de Unidas Podemos, suponiendo que continúe siendo Unidas y Podemos. Ni la de Vox. Ni la de Ciudadanos, aunque eso a estas alturas ya no importe un carajo a nadie. Y no es un asunto menor, teniendo en cuenta que nadie piensa que ninguna opción política sea capaz de sumar por sí sola, ni acercarse siquiera, los 50 escaños que otorgan en las Cortes Valencianas la mayoría absoluta. Lo que significa que los secundarios serán de nuevo decisivos para la resolución de la trama.

Puig se enfrenta de nuevo a la paradoja de la copla: ni contigo ni sin ti tienen mis males remedio. No son pocos quienes le han aconsejado que busque por sí mismo la mayoría absoluta

De eso creo que en definitiva va la encuesta puesta en circulación por el PSPV-PSOE este fin de semana para iniciar el ejercicio. De secundarios. Cierto es que el sondeo, trazado con tiralíneas y cuyos pormenores pueden encontrar en la información que firma mi compañero Miguel Ángel Rives, deja a Puig en una magnífica situación de partida aparentando no caer en excesos. Mazón aumenta en conocimiento y consideración y el PP es el partido que más crece. Pero Puig está muy por encima en valoración de Pedro Sánchez (ni que decir tiene que también de Mazón), es el único político de la Comunidad que aprueba, la gestión de su gobierno es aplaudida mayoritariamente por la ciudadanía, su partido aumenta el número de diputados y es el más votado, y el reparto de escaños que el informe pronostica le garantiza una legislatura más al frente de la Generalitat Valenciana, con un parlamento que pasaría, de contar con seis grupos, a disponer de solo cuatro, al causar baja Ciudadanos y Podemos por no alcanzar ninguno de los dos el límite mínimo del 5% de los votos que fija la exigente legislación valenciana. Unas Cortes en las que el bloque de la derecha, conformado por el PP y Vox, contaría con un diputado menos de los que en estos momentos tiene a pesar de que los populares no duplican, pero casi, su representación a costa de la debacle de los de Arrimadas.

Si la encuesta del PSOE que augura cuatro años más de gobierno de la izquierda trata de espolear a alguien no es tanto a los votantes socialistas como a los de Compromís

Sin duda que todo eso animará a los militantes y simpatizantes socialistas, tanto al menos como les jaleó a los del PP el sondeo difundido en julio pasado por Mazón en el que los populares recuperaban la presidencia de la Generalitat, también con un Parlamento sin Ciudadanos y con Podemos siendo duda en el recuento hasta la última papeleta, pero donde en definitiva la suma de PP y Vox daba mayoría absoluta a ese bloque de derechas frente al del pacto del Botànic. Pero tengo para mí que en todo caso, si la encuesta del PSOE que augura cuatro años más de gobierno de la izquierda trata de espolear a alguien no es tanto a los votantes socialistas como a los de Compromís. Porque el sondeo les señala que pueden recuperar la plaza de tercera fuerza que perdieron en los anteriores comicios a manos de Ciudadanos y que el desastre que muchos temen tras la errática política seguida por la coalición durante la pandemia (consistente en convertirse en la principal oposición al mismo gobierno del que formaban parte) y la traumática salida de la vida pública de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, puede no ser tanto. El estudio les da que bajan (sólo faltaba), pero entre uno y tres escaños, cuando hay encuestas que les pronostican una pérdida de hasta siete. Resumiendo, que el informe del PSOE les deja seguir siendo «cosa», malgré lui.

El PSOE (lo mismo que el PP, en eso son iguales) no es un partido que ceda de buena gana espacios. Al contrario, su querencia natural es a ocupar aquellos que pueda. Si los socialistas están distribuyendo una encuesta donde, después de todo, Compromís sale tan bien parada es porque, con independencia de la credibilidad que cada cual quiera dar a los números que en ella se reflejan, Ximo Puig se enfrenta de nuevo a la paradoja de la copla: ni contigo ni sin ti tienen mis males remedio. No son pocos quienes han aconsejado al jefe del Consell que busque por sí mismo la mayoría absoluta. No que reniegue del pacto, pero sí que deje de citar al Botànic. Que pida a los electores apoyo suficiente para un gobierno del PSOE en solitario. Que aproveche, no sólo la debilidad por la que atraviesan tanto Compromís como Podemos, sino también el hecho de que estas elecciones se disputan en el terreno de la confianza. Y él inspira más confianza, incluso entre los votantes de derechas (he dicho derechas, ni siquiera centro-derecha) de la que, hoy por hoy, es capaz de acreditar Carlos Mazón. Hay quien incluso le ha alentado a que se la juegue de verdad: que anticipe las autonómicas y las celebre en solitario separadas de las municipales, puesto que el PP está mejor preparado para afrontar los comicios locales que el PSOE (que ni siquiera tiene todavía candidatos en las dos mayores ciudades de la Comunitat), pero el PSOE está más pertrechado para disputar las elecciones al Consell, donde el PP, más allá de candidato, sigue careciendo de equipos.

El PP está mejor preparado para afrontar las municipales y el PSOE más pertrechado para las autonómicas

No creo que Puig haga caso a esos reclamos. Al contrario, como la propia encuesta y algunos gestos importantes que ya estamos viendo y que se incrementarán en los próximos meses demuestran, en lo que está metido Puig de hoz y coz es en la operación Salvem Compromís. Igual que en 2019 les desarboló adelantando las autonómicas para hacerlas coincidir con las generales y beneficiarse de la estela de un Pedro Sánchez entonces en alza, pillando a Compromís con el pie cambiado, ahora está decidido a ir a las urnas el mismo día en que se voten las alcaldías porque, aunque no está nada claro que al PSOE eso vaya a darle ningún plus, a Compromís sí le garantiza un mejor resultado.

Ocurre que no todo depende de cuándo y con quién se celebren las elecciones. Sino de cómo evolucione la crisis en Compromís y de qué percepción quede entre la ciudadanía. Si Puig quiere que Compromís sea palanca y no lastre, necesita que el electorado que pueda confiar en él no deje de votarle por temor a lo que pueda hacer la coalición nacionalista en un nuevo gobierno. Y, en paralelo, que la propia coalición se abra a nuevos nichos de electores y vuelva a ser capaz de captar el voto progresista joven sobre el que reinó en sus comienzos. Pero eso pasa porque en la batalla que se libra en el seno de Compromís acaben imponiéndose las tesis de quienes representan una línea más moderada, pragmática y renovadora, como la de la «número dos» del Consell, Aitana Mas, o la de la nueva consellera de Educación, Raquel Tamarit, por encima de la ortodoxia de la vieja guardia, de los clanes que se resisten a cualquier cambio y de los que aún creen que hay que guardarle el sillón a Oltra. Y también porque todo ello sea entendido como impulso y no como sometimiento. Porque la línea entre el respaldo que quiere escenificar Puig y la vampirización es muy delgada, tanto como históricamente han sido de gruesos los recelos entre las formaciones de izquierda. Sólo falta que venga la vicepresidenta Yolanda Díaz a Sumar, para acabar restando.