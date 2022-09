Siempre me ha llamado la atención la riqueza léxica de algunas palabras de nuestros diccionarios. El verbo «reciclar» es una de estas; así, podemos encontrar una doble acepción como el hecho de someter un material usado a un proceso para que se pueda volver a utilizar y como la formación complementaria para profesionales o técnicos para que amplíen y pongan al día sus conocimientos. Todo ello, si observamos el paralelo de una máxima de la física: la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Albert Einstein dijo en una ocasión que «Dios no juega a los dados» con la voluntad de expresar su desprecio por el hecho que la mecánica cuántica solo se ocupa de probabilidades, no de predicciones exactas. Todo un canto contra el sentido del azar y una cierta confirmación de la importancia del destino de las cosas y de las personas.

Así, podemos entender que la materia bruta de nuestro planeta, configurada de energía, se va transformando a lo largo de su historia. Una base imprescindible para entender las dos acepciones del verbo señalado anteriormente: la reutilización de los materiales y la formación continuada de los profesionales para que puedan abordar con solvencia los retos de una sociedad en constante evolución. En medio de todo ello está la relevancia o la función que las universidades puedan tener. Por una parte, los equipos de investigación en tanto que aportan soluciones para volver a usar los materiales de objetos que han tenido el final de su acción. Recurrir a su destrucción sin más tiene problemas graves para el medio ambiente. Por este motivo, tenemos que celebrar proyectos como el de ECOFUNCO en el que participa la Universidad de Alicante. Su principal objetivo es aprovechar residuos de la industria agrícola y alimenticia para extraer compuestos de alto valor que puedan utilizarse como envases para uso alimentario y de higiene personal. Dentro de este proyecto, el grupo NANOBIOPOL de la UA (grupo de investigación de Análisis de Polímeros y Nanomateriales) han conseguido sustancias con propiedades antioxidantes, aceites o biopolímeros como la cutina de las pieles de tomates, la sandía, la manzana y de las semillas de tomates para obtener, entre otros, envases para uso alimentario y de higiene personal. Un ejemplo de la utilidad de la investigación de calidad que se realiza en una universidad como la nuestra. Tenemos que celebrar proyectos como el de ECO FUNCO, cuyo principal objetivo es aprovechar residuos de la industria agrícola y alimenticia para extraer compuestos que puedan utilizarse como envases Si partimos de la segunda acepción del término indicado, nos acercamos a otra de las funciones básicas de un centro universitario: la formación continuada y complementaria para profesionales o técnicos. Así, algunas universidades como la nuestra tienen constituidos los llamados ICE (Instituto de Ciencias de la Educación) que organizan cursos e impulsa materiales de renovación para los conocimientos de los docentes. De manera paralela, la actual constitución de los CEFIRE (Centre de Formació, Innovació i Recursos per al Professorat) ha provocado un impulso definitivo para aquello que entendemos como «reciclaje» del profesorado. Podríamos entender una cierta duplicación o colisión de competencias entre las dos unidades si no existieran contactos o voluntad de coordinación entre sus responsables. Me consta que este puente de diálogo existe, aunque el hecho de que las certificaciones de los CEFIRE tengan una equivalencia directa en las puntuaciones del personal docente para sus acreditaciones, provoca que el alumnado habitual de los CEFIRE sean los profesionales externos de las universidades y, en el caso del ICE, los estudiantes de la propia universidad y su mismo profesorado. El reconocimiento, a través de una solicitud, de los méritos de sus certificados provoca que el personal docente de centros de primaria y de secundaria se interese más por los cursos que ofrece esta unidad dependiente de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. He participado en el curso anterior en diversos cursos organizados por los CEFIRE de Elda, Gandia y en su equivalente en la localidad mallorquina de Inca. Una grata experiencia de transmitir el conocimiento que podemos aportar las universidades al «reciclaje» del profesorado externo. Este es el reto que se plantea: una mejor coordinación entre nuestras universidades y las necesidades reales de formación de nuestro personal docente. Tal vez seguimos encerrados en las puertas de nuestros campus y tenemos que reforzar las líneas de cooperación con los profesionales externos.