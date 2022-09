Dicen que dijo Voltaire (al parecer quiso decirlo, pero la frase es de un Voltaire de ficción, protagonista de una obra de teatro) aquello tan bonito de: “No estoy de acuerdo con lo que dices pero moriría por el derecho que tienes a decirlo”. Los nuestros son tiempos bizarros, tomado aquí el adjetivo por su acepción afrancesada, que apunta a lo “raruno”. Si hubiera que adaptar aquel aserto apócrifo de monsieur Arouet a nuestra actualidad política sonaría más bien así: “No estoy de acuerdo con lo que dices ni aunque tú estés de acuerdo con lo que digo yo y moriría por el derecho que tengo a no estar de acuerdo ni siquiera conmigo mismo”. Valga el introito para plantear el interrogante de si Carlos Mazón compartirá en todo o en parte la bajada de impuestos que ayer expuso Ximo Puig, una idea similar a la que lleva planteando hace meses el popular, pero que difiere de la de su adversario en por qué es necesaria. El líder del PPCV quiere más dinero en manos privadas y menos en manos públicas, un “must”, como dicen en la moda, de la teoría liberal clásica. Por el contrario, el president se agarra al clavo ardiendo de la inflación para justificar algo con lo que hasta anteayer no estaba de acuerdo, como cualquier político de izquierdas. A algunos nos sorprendió que Mazón no entrara en el cuerpo a cuerpo con Puig en este asunto, para recordarle que él lleva meses pidiendo eso mismo, y dejara que fuera María José Catalá quien respondiera al presidente de la Generalitat. Un error porque Mazón sí habló ayer, pero de la encuesta bizarra (de nuevo con la acepción “gabacha”) del PSPV que publicamos el pasado domingo. Papeles cambiados.

Al menos, Mazón no cayó en la trampa absurda en la que había caído su partido con el IVA del gas, otro “robo” de política que provocó un hilarante comentario del periodista de Antena 3 Vicente Vallés muy celebrado en las redes: "Esto hace que nos enfrentemos a situaciones un tanto pintorescas. Por ejemplo, que Moncloa critique y hasta ridiculice una propuesta del PP, que luego la haga suya y que cuando el Gobierno lleve esa propuesta al Congreso el PP vote en contra de su propia propuesta. Es la política en España”. Hay que entender el cabreo popular cuando después de chotearse de tu iniciativa, llega Sánchez y te la levanta. Pero no hasta el punto de acabar dándote patadas en tu propio culo, con perdón, como hizo Feijóo. En la batalla de los partidos sienta peor un robo de política que una sustracción de cartera. Y una cosa más: El Sindic de Greuges, Ángel Luna, recuerda al Ayuntamiento de Alicante que sus obligaciones con respecto a las posibles actuaciones ilegales en materias que caen bajo su competencia, en cuestiones urbanísticas por ejemplo, no acaban en la multa con la que se castiga a los responsables de dichas ilegalidades, sino que deben velar porque el resultado de dicha actuación se corrija y, si procede, se elimine. Está muy bien recaudar, pero más importante que eso es corregir lo que se hizo mal y puede afectar a terceros. El caso se refiere a unas obras ilegales cuyo autor fue inmediatamente multado. Sin embargo, nueve años después, aquella obra ilegal sigue en pie. Lo sorprendente es que el Ayuntamiento aduce que no es responsable de ejecutar que sus propias órdenes se cumplan. Surrealismo administrativo. Te dejo nuestros titulares destacados: Puig marca el inicio del año electoral con el anuncio de una reforma fiscal

