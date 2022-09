Septiembre es el mes en el que se reinicia la actividad de los partidos políticos y éste no podía ser menos. Máxime cuando es el último antes de las elecciones municipales de mayo próximo. Y, en esta ocasión, las tres principales fuerzas en el Ayuntamiento están echando el resto para presentar propuestas y atraer el voto. Algo lógico, aunque algunos digan que eso no es campaña, que es gestión, que es su responsabilidad, etc. Realmente la campaña electoral empieza siempre el día siguiente de las elecciones, y en todos los partidos, se diga lo que se diga.

Pero, en esta ocasión, en Elx se ha empezado fuerte. El PP ha aprovechado que es el que tiene los deberes más avanzados (su candidato, Pablo Ruz, era el previsto hace años) y eso le permite centrar su mensaje en él para darlo a conocer más y lanzar sus propuestas. Su campaña de imagen es potente y esto, a nueve meses de las elecciones, da que pensar cómo será cuando estén más cerca. Curiosamente cuanto más agranda su imagen, en la publicidad, más se disminuye el logo de su partido. Realmente la campaña electoral empieza siempre el día siguiente de las elecciones, y en todos los partidos, se diga lo que se diga. Como suele pasar, entre sus propuestas hay algunas interesantes como la recuperación de las Clarisas, no consolidar el mercado provisional actual, etc., pero también las hay claramente regresivas, como las referentes a movilidad urbana, aparcamiento en la zona del Mercado Central, etc. El recuerdo del maltrato a Elx en inversiones, del Estado y Consell en épocas del PP, le supondrá un lastre muy pesado. Faltan sólo nueve meses para las elecciones También Compromís ha lanzado compromisos, nunca mejor dicho. Ha recordado sus actuaciones en temas de movilidad urbana y, sobre todo, ha enumerado las inversiones procedentes de la Generalitat que, en gran parte, sólo están prometidas, que es importante, pero no es lo mejor. Reivindica su papel conservacionista, aunque choca con la situación de los huertos de palmeras y la aplicación de la nueva Ley, en una Conselleria precisamente de Compromís. Su defensa de la consolidación del mercado provisional en la ladera del río es contradictoria con ese mensaje. Tener más visibilidad y un perfil propio en la gestión municipal, complementaria y no tan seguidista del PSOE habría sido positivo para ellos y para la ciudad. Bien está anunciar un nuevo Catálogo de Edificios Protegibles, aunque con un retraso descomunal, pero con un olvido injustificado de la revisión del PGOU. Tener más visibilidad y un perfil propio en la gestión municipal, complementaria y no tan seguidista del PSOE habría sido positivo para ellos y para la ciudad Y, por supuesto, también el PSOE anuncia nuevos proyectos, y seguir con los que están pendientes desde hace años. Incluso plantea «avances», a corto plazo, en temas tan polémicos como los del mercado en la ladera, ejemplo de transformismo político, así como la peculiar solución al viejo mercado central. Y lo anuncia antes de que se acabe el plazo de exposición pública de la modificación del PGOU y, por supuesto, antes de la aprobación de la misma por los organismos correspondientes. Eso es tener visión de futuro o de restar importancia a los trámites y a la participación pública. Se promete iniciar el llamado Palacio de las Artes Escénicas en el solar de J’Hayton (este solar vale para todo: Auditorio, Palacio de Congresos, Palacio de las Artes y lo que le queda). Del otro Palacio de Congresos, el que tiene que hacer la Diputación en Altabix, se anuncia la próxima expropiación. Hace cuatro años, por estas fechas, se anunció su construcción, veremos si para 2026 estamos igual, que no sería raro. Y, curiosamente, el mismo día que este periódico publica que la Ley del Palmeral se está incumpliendo, se acuerdan de que el Plan Especial del Palmeral sigue sin aprobarse. Esperar que la deuda del Consell, por los 43 millones de la UMH, se resuelva es ya un problema de fe y un feo ejemplo de promesa incumplida. Los objetivos de desarrollo sostenible en Elx Y, esto, no ha hecho más que empezar. Tal vez si se cumplieran muchas de las promesas necesarias anteriores todo iría mejor, y no haría falta hacer la lista más larga con las que van apareciendo casi a salto de mata por algunos.