El indicador más útil para medir el progreso económico de un país a lo largo del tiempo suele ser el PIB real per cápita, que indica las rentas ganadas por el ciudadano medio en un año determinado.

Desde 1990, donde partíamos de una renta real per cápita de 16.800 euros y una población de cerca de 39 millones de habitantes, hasta el año 2021, con una renta real per cápita de 23.500 euros y 47,4 millones de habitantes, la evolución en el crecimiento económico real del ciudadano medio español señala una evolución creciente hasta el año 2007, a un ritmo del 2,2 % anual, con variaciones posteriores de crecimiento y disminuciones que han retrocedido la renta real del ciudadano medio a los mismos niveles de ese mismo año.

Las previsiones para 2022, con los datos que algunas fuentes vienen adelantando, es probable que el crecimiento del PIB nominal oscile alrededor del 4 %, lo que unido a una tasa de inflación que puede rondar al finalizar el año del 8 % hará que la renta real per cápita en España se sitúe de nuevo a niveles de 2007. Es decir, en los últimos quince años las fluctuaciones en el crecimiento, sea por una crisis cíclica, una pandemia o una guerra en la Europa Oriental, ha frenado el nivel de renta del español medio y detenido el progreso económico del país.

Solo el aumento de la productividad puede a largo plazo originar mayor crecimiento económico, y esto no parece ser lo que ocurre en la economía española cuando la media anual del crecimiento por ocupado en los últimos 32 años solamente es del 0,34 %.

Los avances tecnológicos son la clave para el crecimiento de la productividad, y en su relevancia para el progreso económico son conscientes los gobiernos, las universidades y las grandes empresas, quienes en última instancia son las que, a través de los departamentos de I+D+i, las financian, las desarrollan y las aplican, transfiriendo posteriormente sus resultados al resto del tejido empresarial.

Y es aquí donde los gobiernos, con su intervención, deben tener un papel primordial. Una intervención que fomente y no que dificulte el desarrollo y la aplicación práctica de las tecnologías en las empresas, tanto las de la información como las de sistemas y procesos, con políticas dirigidas a estimular y fomentar la creación de nuevas industrias con capacidad de crecer, que aporten valor añadido al trabajador y utilicen para su producción alta tecnología, lo que generaría a su vez una mayor difusión. Es un error tratar de subvencionar o prestar ayudas de carácter general a empresas o sectores estancados en su crecimiento.

Una política industrial eficaz es aquella destinada a favorecer un modelo que genere empresas innovadoras, capaces de competir en un entorno internacional a través de inversiones, solventes y generadoras de empleos de calidad. Para ello, más allá de las medidas de urgencia que tratan de emplear los gobiernos para reducir ahora la inflación, lo que conviene al interés general es desarrollar políticas centradas en hacer de la Administración pública un instrumento no tanto prestador de subvenciones, sino un aliado fiable dispuesto a facilitar el marco en el que se desenvuelve el devenir de un sector, el de las industrias manufactureras, en serias dificultades para subsistir.

Algunos ejemplos, 1) mejorando las infraestructuras para reducir tiempos y costes de transporte (el puerto de Alicante y su conexión con el corredor mediterráneo podría contribuir a ello si no fuera porque intereses urbanísticos minoritarios se empeñan en convertirlo en un puerto turístico, no apto para el tráfico de mercancías); 2) promocionando parques empresariales donde puedan implantarse empresas de mayor tamaño capaces de crear economías externas; 3) con cambios estructurales que corrijan las ineficiencias que provienen del sector público, especialmente el autonómico y local, y 4) con una reforma del mercado de trabajo que facilite una mayor flexibilización y contratación.

Los distritos digitales que la Generalitat Valenciana impulsa en Alicante, junto al nuevo intento de generar una industria del cine en las antiguas instalaciones de la Ciudad de la Luz son, en el primer caso, una política eficaz en la medida que ayuda a las empresas a la transformación digital.

Pero no lo es el intento de fomentar un sector audiovisual que creemos no obedece a lo que estamos planteando. Se subvenciona su implantación con recursos públicos y no va a contribuir a generar un tejido industrial como el que sería aconsejable tener, más allá de que pueda ser un complemento para potenciar la imagen turística de Alicante.