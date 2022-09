En política, alguien mayor de 70 años puede presentarse a las elecciones, pero, hay personas que presuponen que no tendrá capacidad física y mental para liderar un país. En EEUU, Biden es el presidente más viejo de la historia, Nancy Pelosi tiene 82 años y Trump, 76. Recordemos que Roosevelt iba en silla de ruedas en Yalta, de Gaulle se retiró con 79 años por perder unas elecciones, no por anciano, y Adenauer llegó a la cancillería con 73. El Papa Francisco tiene 85 años y Benedicto XVI renunció a esa misma edad.

Por contra, habría candidatos que estarían incapacitados por ser demasiado jóvenes, con frenazos repentinos y acelerones tremendos, por falta de experiencia. Véase Casado, Iglesias o Rivera, que han desaparecido del radar de la política. Trudeau, en cambio, fue primer ministro de Canadá con 44. Lástima que no seas de San Blas, Justin, te hubiera votado fijo. Sanna Marin fue elegida con 34 años. Opino que los que montaron un cirio al contemplarla bailando (versionando a Alaska "y la oposición finlandesa, mientras tanto, no para de molestar") son gente superaburrida, a quienes les incomoda ver divertirse a los demás. A mí me gusta más su "estilo" que el de Rajoy, con música de Raphael de fondo.

Ser mayor no te inhabilita, lo que es inhabilitante es la ignorancia, el dogmatismo, la intolerancia, la incompetencia o la desidia. La edad te da ciertas ventajas, como la experiencia y la responsabilidad, de la que muchos jóvenes carecen. Si tenemos en cuenta el envejecimiento acelerado de la población, en breve los seniors serán mayoría. Según el NY Times, en el 2100 habrán 25 millones de personas de 100 años en el mundo, avanzamos a una sociedad gerontrocrática. ¿Qué generación decidirá las inversiones y los recortes? Una sociedad con más ancianos que niños ordenará las prioridades de una manera diferente y generará cambios en la cultura y los valores. Algún día las cosas no serán como las conocimos, ni siquiera como las hemos imaginado.

El trabajo es un tema de actitud. Si cualquier día normal lo tomas como si jugases la final del Mundial, te irá bien, pero si piensas que es un entrenamiento, habrá otros que te superen, profesionalmente hablando, y acabarás relegado, maldiciendo tu mala suerte. Cuando no es un tema de penosa fortuna, sino, insisto, de actitud. Hago mía la disertación del valenciano Lorente Pinazo: "El esfuerzo es la única fórmula, pero veo alrededor miles de vagos y mediocres que sólo saben protestar y exigir". Amigo lector, si admites mi humilde consejo, trata siempre de ser el número uno, pero nunca te creas el mejor.

Miedo me da cuando tenga que renovarme el DNI y ponga" validez permanente". Miro la ancianidad como si no fuera conmigo, y un día descubriré (parafraseando a Bécquer, ¿y tú me lo preguntas?) que la vejez soy yo. Resultará curioso, sin duda, que la foto del carnet será eternamente la misma.

El problema no será mi propia jubilación, sino que el fontanero, dentista, médico, peluquero de toda la vida se van retirando, y cuando necesite de ellos no sabré a quién acudir. "El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos", cantaba Silvio Rodríguez.

Quien tenga un sueldo fijo mensualmente, independientemente de lo que haga, tal vez, con los años, pierda interés, pero, los que tenemos que ganarnos el pan cada día, debemos esforzarnos para no perder a los clientes, y de ahí el elevadísimo nivel que tiene la profesión de procurador. Gracias a nosotros los abogados pueden ejercer su labor, y la justicia funciona.

Está claro que hay trabajos físicos que a determinada edad no debes hacer, y de hecho, me sorprendió negativamente ver en EEUU a gente muy mayor limpiando mesas en restaurantes, pero que alguien piense que no tienes capacidad para estar sentadito delante de un ordenador con mi edad, 55 primaveras, y te prejubilen, lo veo dramático. El cuerpo envejece mucho más rápido que la mente, y aunque no coopere, el cerebro puede hacer muchas cosas. Reformulando a los Rodríguez, los nacidos cuando mandaba el pequeño dictador, tal vez no seamos jóvenes, pero si audaces. Si vieseis la agilidad mental que tiene mi padre, a sus 90 años, me daríais la razón. Clint Eastwood, de 92, está en plena forma, ya que, según él dice, "no deja entrar al viejo". Trataré de hacer lo mismo, aunque llame a mi puerta.