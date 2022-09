Les puede pasar a cualquiera de las más de 8.000 localidades que tiene nuestro país. De estar completamente olvidadas en los informativos pasan a ser noticia bien por engrosar la siniestra página de Sucesos o, como se ha puesto de moda ahora, por protagonizar un episodio divertido que también viene bien a la hora de llenar la escaleta: anecdotarios o impactos suman audiencia.

La cuestión es que ésta, que no ha sido una semana cualquiera, comenzó mal para Villena en La Sexta, que no tuvo mejor idea que informar sobre las andanzas de un singular personaje, el Tocino, coincidiendo con sus días grandes, que obvió. Cuando me lo contó un amigo de Madrid con el consabido «hoy ha salido tu pueblo en el informativo» pensé en el simpático asunto del caimán humano que participó en el desfile de moros y cristianos reptando dos kilómetros y se viralizó en las redes. Pero no. Se trataba de un asunto mucho más feo.

La noticia se lanzaba a todo el país mientras Villena, de gala, ofrecía su mejor versión. En una fiesta tan arraigada y participativa en la que hay comparsas que han sufrido hasta veinte fallecimientos durante los tres años transcurridos desde que se celebraron las últimas. Yo mismo estoy viviendo mis primeras sin mis padres, alejado de la población.

Está claro que la inoportunidad de incluir semejante suceso y de mancillar el nombre de la población en un día tan señalado fue una mancha que el canal debería compensar. No somos conscientes, cuando vemos los informativos cada día, de los «cadáveres» que va sembrando a su paso. De todos esos lugares que quedan marcados por titulares desafortunados. Todo por llenar unos segundos de escaleta, por añadir azúcar a su guiso.