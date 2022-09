Hay algunos graciosos que al cabo de un rato repitiendo las mismas tonterías, sandungas y ocurrencias -que creen irresistibles-, acaban por aburrirte hasta el indisimulado bostezo. Todos los hemos sufrido y por tanto ustedes dos saben de qué les hablo. Pero eso aún tendría una piadosa explicación tratándose de foros tan excitantes como las reuniones de veteranos del planeta Ummo, de antiguas miembras de Socorro Rojo Internacional o en celebraciones familiares canónicas. Pero cuando nos trasladamos a la política y sus instituciones; cuando se habla del destino y los intereses de la ciudadanía; cuando el debate, la pregunta o el referéndum afectan a la vida de las personas, su felicidad, su libertad, su educación y sus necesidades, el mal chiste, las ocurrencias recurrentes (disculpen la aliteración) y los juegos de manos de Merlín, no solo conducen al patetismo intelectual, a la desesperante molicie o al abismo nietzscheano, no; es que son irresistiblemente resistibles (disculpen la agnominación) y vulgarmente insultantes hasta producir la enajenación del “nido del cuco”.

Ya sabemos hacia donde se dirigen políticamente muchos países Iberoamericanos: al caos fratricida. Desde el narco México del criollo maya-apocalypto López Obrador, ejemplo paradigmático de estado fallido; la Nicaragua rota y masacrada del dictador comunista Daniel Ortega, tirano que ha acabado con la disidencia a base de cárcel, tortura y asesinatos; la Cuba castrista que ha condenado a largas penas de prisión a quienes se manifestaron pacíficamente pidiendo trabajo, democracia y libertad; la penitente e impenitentemente (disculpen la paronomasia) “autopsicoanalizada” Argentina, condenada cíclicamente a un matonismo peronista, secular, hereditario, donde se mueve cronificada grotescamente su vicepresidenta, Cristina Kirchner, buscando, junto a sus “descamisados” sindicalistas y unos cuantos pañuelos de Mayo, la impunidad ante los graves casos de corrupción de que es acusada (incluido un oportunísimo intento de asesinato con pistola de feria, como las balas por correo de aquí, ¿recuerdan?); la Venezuela “vaciada”, donde cada vez hay menos venezolanos y más dictadura; o el caso de Chile -otrora país modélico en su hermandad político-ciudadana-, regido por un imberbe pseudointelectual fascinado por la camiseta del Che Guevara, alienado de postmarxismo “indígenopopulista” de extrema izquierda y que no ha tenido otro revolucionario afán que someter a referéndum una cainita, rencorosa y fanática nueva Constitución (pretensión tan cara al apetito de cierta izquierda caviar española y la extrema izquierda) que ha fracasado rotundamente. Eso sí, dejando un país al filo del abismo “guerracivilista”. Y Brasil, Colombia, Perú… En Iberoamérica, cobra espectral virtualidad la máxima de Platón: “el tiempo es una imagen móvil de la eternidad”.

De esta última reflexión -venida de un filósofo desterrado de la enseñanza española por machista, Platón-, nos viene el argumento que justifica el título del artículo: qué aburrida es la realidad; cómo cansa encontrarse todos los días con la verdad; cuánto fastidia al político toparse con el espejo que no miente, incorruptible, al que no puedes manipular. Y eso vino a ocurrir en el abusivo “monólogo” que @sanchezcastejon aplicó en el cementerio del Senado al líder del PP Feijóo (Sánchez empleó tres turnos de palabra y 2 horas, 12 minutos, mientras que el representante de la derecha extrema -como le llamarán cuando se acerquen las elecciones- solo tuvo 27 minutos de intervención). Hay que ver cómo cunde lo del respeto a las minorías. Paz, piedad y perdón, dijo Azaña cuando daba por perdida la guerra. No hubo ninguna de las tres cosas en el “monólogo” del Sánchez, ni tan siquiera le dio paridad de tiempo al aspirante.

La aburrida realidad es escuchar que toda la culpa de los males que aquejan a España, sus problemas, son exógenos, vienen de fuera, el Gobierno no tiene ninguna responsabilidad. La pandemia Covid china de la que solo se darían dos o tres casos, causó más de 130.000 muertos, el Parlamento cerrado y sentencias del Tribunal Constitucional contra las medidas del Gobierno. Putin, el ogro ruso que al final ha destapado como verdes la energía nuclear y el gas ante el aplauso de los que horas antes decían que eran veneno. El tirano que ha conseguido igualar el precio de la sandía española al del caviar ruso. El dictador responsable, en exclusiva, de la inflación, de que la deuda pública española alcance el 140% del PIB o de que nuestro paro juvenil sea el más alto de la UE. Putin, responsable de que el gasto público superfluo, político e ineficiente del Gobierno sea de 60.000 millones de euros o de que España tenga 23 ministros (sus nombres son más difíciles de recordar que el de los reyes godos). Y la culpa es también de los jueces, que son de derechas; de los medios de comunicación, hostiles al Gobierno (casi no quedan); de los poderes ocultos, de los bancos, de las eléctricas, de los agricultores, del cambio climático, del calentamiento global, de la ciudadanía que no aplaude el desvivir del Gobierno para que pague más impuestos y ellos puedan nombrar más amigos y asesoras. La culpa no es de Sánchez por las severas derrotas electorales de Madrid, Castilla y León y Andalucía. Ni tampoco por pactar con la extrema izquierda, ni con los independentistas que odian España, ni con los herederos de quienes, con desafiante mirada etarra, siguen sin pedir perdón ni lo harán nunca.

La culpa es de Feijóo porque, quizá, aburrimiento tras aburrimiento, cansada la ciudadanía de que la realidad es la que es pese a los malabarismos sanchezcastejonianos, todo empieza a oler a naftalina, remedio que se usa para repeler a las polillas que quieren carcomer España, doblegarla y segregarla a cambio de un plato de lentejas para Narciso. La culpa es de Feijóo porque puede ganar. A más ver.

(spoiler aburrido) Cuando haya elecciones, el aburrido alicantino deberá recordar cómo su provincia, Alicante, sigue siendo la peor tratada por el Gobierno en financiación estatal de todas, siendo la 5ª por PIB y la 4ª/5ª por población; su aeropuerto sigue sin tener una conexión rápida con Alicante, Elche, Benidorm…; los AVE a Madrid -línea de las más rentables- sufren el maltrato y la indiferencia del Gobierno, como los temas del agua, que le resbalan. ¿Se imaginan a Sánchez tratando así a Cataluña? ¿O será que desprecia los votos de Alicante? Pues a la recíproca, señor presidente.