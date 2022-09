Esta semana se ha confirmado la apuesta personal del líder del PSPV, Ximo Puig, por colocar como candidata a la Alcaldía de Alicante a la exconsellera de Sanidad y en la actualidad síndica del grupo parlamentario socialista en las Cortes Valencianas, Ana Barceló, que a priori cuenta con el respaldo del sector mayoritario del partido en la ciudad, el que desde hace décadas encabeza Ángel Franco, aunque la iniciativa no haya nacido de él y sus dudas hayan sido muchas. De inmediato, los llamados «alejandrinos» (por alinearse con el exalcalde de Elche y secretario provincial, Alejandro Soler) han anunciado la presentación de una candidata alternativa, la exconcejal María José Adsuar, para concurrir a primarias con el objetivo, nada disimulado, no de ganar sino de forzar una negociación de cuotas en la lista municipal, que les permita incorporar a algunos de los suyos al futuro grupo de concejales, a la vez que impedir, o al menos limitar, el control de los franquistas sobre el mismo. De lo que pretenden los socialistas hacer con la ciudad si lograran gobernarla aún no se ha dicho nada. Como se ve, el PSOE empieza en Alicante la carrera electoral hacia las elecciones municipales con una candidata indiscutible, un partido unido y un proyecto estimulante. Como siempre, vamos.

Barceló ni ha nacido ni de momento vive en Alicante. Es un hecho objetivo. Pero contra lo que se pueda pensar, no es el principal problema que su candidatura tiene. Alicante es, en ese asunto, una ciudad especial. El 53% de los empadronados no nacieron en ella y eso lo determina todo. De los siete alcaldes que ha tenido desde que se celebraron en 1979 las primeras elecciones democráticas tras la Dictadura, cuatro eran originarios de otros lugares y dos incluso llegaron a vivir fuera del término municipal que gobernaban durante al menos una parte de su mandato. No hay ninguna capital de provincia que reúna características similares. Así que, que Barceló naciera y fuera durante ocho años alcaldesa de Sax, no es óbice para que pueda ser candidata y, si le dieran los números, alcaldesa de Alicante. Si me apuran, siempre podrá recordar que gracias al agua de Sax Alicante pudo empezar a resolver a finales del siglo XIX los graves problemas de abastecimiento de caudales para el consumo que históricamente había padecido la ciudad. Si se me permite la ironía, ahí tienen los socialistas un relato, que dirían los modernos, en torno a la solidaridad interterritorial, la generosidad y hasta las balanzas comerciales. Además, poco puede atacar por ese flanco el PP: ellos son quienes históricamente menos han mirado la partida de nacimiento a la hora de seleccionar sus alcaldables y en València presentan como candidata a la exalcaldesa de Torrent. Pero también es verdad que todos los que, sin haber nacido aquí, llegaron por uno u otro partido a la Alcaldía vivían desde tiempo atrás en Alicante y conocían bien la ciudad, sus problemas y a sus gentes. En ese sentido, Barceló es propiamente una paracaidista. Y contra eso, o por mejor decir, para corregir eso en la medida que puedan, van a tener que perder tiempo y energías tanto el PSOE como ella misma. No parece que les sobre.

Entonces, ¿por qué se empeña Puig en que sea ella? Porque no cree, y en eso no le falta razón, que el PSOE sea capaz de ponerse de acuerdo en un nombre en Alicante sin volver a caer en el guerracivilismo que hasta aquí le ha definido. Porque quiere corregir sus propios errores anteriores, dejándose de mirlos blancos que nunca son tales y apostando por alguien inequívocamente «de partido», no en vano es su presidenta, y de una lealtad y una disciplina contrastada. Porque estima de Barceló tanto su resiliencia, ampliamente demostrada desde que de la mano del sector que entonces lideraba la exministra Leire Pajín ocupó la secretaría provincial del PSOE, como su capacidad para surfear las presiones. Porque, si sonara la flauta, esa misma resiliencia y su experiencia en negociar con Compromís y con Podemos, pueden ser decisivas si la Alcaldía se pusiera a tiro porque nadie tuviera mayoría absoluta en la próxima Corporación: al fin y al cabo, los socialistas valencianos siguen convencidos de que habrían podido gobernar Alicante este mandato si hubieran sido más hábiles en el trato con Ciudadanos. Y, obviamente también, porque su papel como consellera de Sanidad durante la pandemia le dio un grado de conocimiento popular y de valoración superior al que pueda acreditar cualquier otra persona que se proponga como alternativa. Los ciudadanos, hasta aquí, han demostrado un alto grado de empatía con quienes en aquellos momentos pusieron rostro a la lucha contra la plaga.

Por mucho que llegara de carambola, Barcala se presenta a esta partida como alcalde. Y en todos los juegos, es el aspirante el que pierde a los puntos

El problema es que, salvo esto último, que valdría igual para ser candidata a la Alcaldía como para encabezar la lista a las Cortes o irse a trabajar al Congreso o el Senado, todo lo demás está más relacionado con el partido que con la ciudad. De nuevo, con ganar la asamblea antes que con ganar las elecciones. En la presentación hace unos meses de la primera parte de las memorias políticas del que fuera antecesor de Barceló en la presidencia del partido y primer presidente de las Cortes Valencianas, Antonio García Miralles, recordé en tono humorístico una de las preguntas que hacía a quien le proponía el nombre de algún candidato: «¿Pero tiene afición?». Porque en política el conocimiento se adquiere, pero la ilusión es difícil transmitirla si no la traes precargada de casa. ¿Se le había pasado alguna vez por la cabeza a Barceló ser alcaldesa de Alicante antes de que Ximo Puig le pidiera que presentara su candidatura? ¿Se había preocupado hasta aquí de conocer bien la ciudad y sus problemas, de pensar en ellos y aportar a sus compañeros alguna propuesta, no digo ya de conformar en su cabeza un proyecto para la misma?

La situación exigiría que Barceló proclamara desde el minuto cero su negativa a aceptar cuotas de nadie a la hora de hacer la lista: ni ximistas, ni franquistas ni alejandrinos

Todos sabemos que la respuesta a ambas preguntas es negativa y que, por tanto, se tendrá que poner a ello ahora, cuando sólo faltan ocho meses para las elecciones. Que su rival en las urnas, el popular Luis Barcala, padezca del mismo mal, no le sirve de consuelo. Por mucho que llegara de carambola, Barcala se presenta a esta partida como alcalde. Y en todos los juegos, es el aspirante el que pierde a los puntos. También decía antes que el PP igualmente presenta a la que fue alcaldesa de otro municipio, María José Catalá, como candidata a la Alcaldía de València. Y es cierto. Pero Catalá, exconsellera, diputada autonómica y abogada como Barceló, es y ha sido este mandato la portavoz del PP en aquel Ayuntamiento. Así que la apuesta de Puig aquí es mucho más arriesgada que la de Carlos Mazón allí. Barceló tiene oficio: ya se ha estrenado calificando de «reto apasionante» su candidatura. Pero sale de la parrilla obligada a pasar de cero a cien en un suspiro. De dónde vienes no es relevante. Adónde vas, sí.

Dado que nunca se ataca el origen de todos los males, que es la degradación de la agrupación local de Alicante, encauzar el PSOE en la segunda ciudad de la Comunitat Valenciana sigue pareciendo un imposible. Y hacerlo por la vía de la candidatura a la Alcaldía un error repetido. Salió mal cuando el candidato fue elegido por la propia agrupación, caso de Gabriel Echávarri, lo mismo que cuando lo impuso Ximo Puig, como ocurrió con Francesc Sanguino. En el mejor de los casos, es darle un analgésico a un enfermo de gangrena. Echávarri consiguió de forma inopinada y con los peores resultados de la historia del PSOE, hacerse con la Alcaldía y la secretaría general del partido, pero no logró conservar ni la una ni la otra. Lo de Sanguino fue un desastre desde el primer día.

El PSOE sigue sin atacar el origen de sus males en Alicante, que es la situación de su agrupación local, que no va a arreglarse por la vía de la candidatura a la Alcaldía

Con la candidatura de Barceló lanzada a unas primarias, la situación exigiría, como mínimo, que todos los protagonistas del sainete se retrataran abiertamente. Que Puig escenificara a las claras su apuesta por ella usando su autoridad no para imponerla, sino para motivar a la asamblea, en lugar de lanzar la piedra y dejar que luego el trabajo lo haga Ángel Franco, que siempre sale así reforzado en su poder. Que Barceló proclamara desde el minuto cero su negativa a aceptar cuotas de nadie a la hora de hacer la lista: ni ximistas, ni franquistas ni alejandrinos, por el mero hecho de serlo. Hacerla con lo mejor de que disponga, no con lo que quieran obligarle a meter. Y que Alejandro Soler ejerciera el liderazgo para el que se le eligió en el último congreso provincial del partido y frenara la compulsión autodestructiva de los suyos, que ayer ya empezaron a alentar en redes las críticas a la gestión de Barceló como consellera en la lucha contra el covid, toma del frasco. ¿Serán capaces? Alicante, por su peso, se merecería un PP y un PSOE fuertes que compitieran por formar gobiernos municipales sólidos y que dieran a la ciudad la estabilidad que hace demasiados años que perdió. Pero el que más se la juega es Puig, que si definitivamente hace coincidir en una misma jornada las municipales y las autonómicas, necesitará un partido cohesionado y movilizado en la ciudad que representa la segunda bolsa electoral de la autonomía. Y no al ejército de Pancho Villa, pegándose tiros en el pie. Veremos.