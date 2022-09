Solo ante el éxito con “¡Por fin solo!”

¡Por fin solo!

TEATRO PRINCIPAL DE ALICANTE

***

Guion e interpretación: Carles Sans

Dirección: José Corbacho y C. Sans

Todos le recuerdan con sus dos colegas de aventuras teatrales. Un matrimonio trial que nos ha visitado periódicamente y al que los espectadores han estrechado sus manos en las puertas de salida. Entre otras cosas, hizo sonoridades en los espectáculos junto a Paco Mir y Joan Gràcia, y ahora no para de hablar solo ante el peligro. Cuenta anécdotas personales y profesionales, inverosímiles aparentemente, y destapa secretos que demuestran que se ha divertido mucho trabajando y con las realidades vividas durante los 40 años de Tricicle.

La palabra, la gestualidad y la expresión del cuerpo de Carles Sans son las protagonistas de «¡Por fin solo!», donde interpreta personajes con distintas voces, sin dejar de ser quien es. Y la conexión con el público está garantizada en el Principal de Alicante. Es el de siempre, aunque hablando y buscando la complicidad directa de los numerosos seguidores que conocen a los tres desde el comienzo de la exitosa y entrañable andadura. Un reto de hora y media que consigue el triunfo en el escenario. Que despierta el interés y la risa de los asistentes.

Carles deja las tres ruedas del triciclo y se sube a un monociclo. Una rueda, pedales y buen equilibrio para sostenerse y avanzar con escenas rápidas, golpes verbales e inteligente humor visual que hace cosquillas y que ha sido marca de la casa durante esas cuatro décadas con influjo del cine mudo y de la historieta. Es decir, agudas observaciones cotidianas y lenguaje gestual. Una charla íntima que evoca los comienzos de Tricicle.

No están Paco y Joan, pero están presentes. Mimo, payaso y comediante, en suma, yendo más allá del simple monólogo. Tiene carisma y solera. Es mayor y joven a la vez. Muestra su ágil versatilidad para la interpretación, dirigida conjuntamente con el monologuista José Corbacho, y logra ahuyentar esa pesadilla de que el personal no se ría. Recuerda que en una de las históricas escenificaciones del trío mímico alguien comentó que no se oía nada. ¿Más vale estar solo que bien acompañado? Pues eso.