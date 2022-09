«Este es un país que debe formar una provincia». Esta esperanzada afirmación del político alicantino Juan Romero Lafuente fue entregada al mundo en 1821.

Se vivían en la España de entonces tiempos revueltos. El muy valiente general Riego había obligado al pérfido y absolutista monarca Fernando VII a reponer la constitución de Cádiz de 1812, verdadero corazón y piedra angular de las nuevas libertades hispánicas.

En aquel contexto de ilusión expresaba nuestra Terreta un anhelo histórico: las contradas alicantinas querían contar con una provincia y un gobierno propio, cercano y no dependiente de Valencia.

Aunque en 1823 Fernando VII, con la deleznable ayuda francesa de aquellas tropas galas conocidas como «Los 100.000 hijos de San Luis», destruyó las provincias y sus diputaciones y con ellas la voluntad de los pueblos de disfrutar de instrumentos de autogobierno, en 1833 Alicante recuperó su provincia.

En este año murió aquel último rey total y el liberalismo se fue imponiendo de la mano de Isabel II.

¿Qué significó aquello para la Terreta? ¿Cómo fue la nueva etapa que se abrió entonces con la reimplantación definitiva de nuestra Diputación de Alicante?

Voy a tratar de tejer un texto breve pero completo, cercano y certero, que sirva para poner en valor una institución decisiva y muy nuestra que, precisamente este 2022, cumple ni más ni menos que 200 años. ¡Adelante!

En estos dos siglos de existencia la Diputación ha sido un instrumento al servicio de los alicantinos y ha aportado mucho a nuestra provincia. Con sus luces y sombras, que también exploraremos, podemos afirmar que estamos ante una institución decisiva para entender la vida política y social de la Terreta.

El 15 de mayo de 1822 quedaba implantada por primera vez nuestra corporación provincial. Su primer presidente fue Francisco Fernández Golfín.

¿Cuál era el objetivo del gobierno al crear este nuevo nivel institucional, este instrumento que permitiría acercar la acción del Estado a todos los rincones de España?

La principal misión de las diputaciones era unir y modernizar nuestro país. En muchas ocasiones, como era el caso de la Terreta, la capital histórica de la demarcación (en nuestro territorio Valencia, «cap i casal» tradicional de nuestro antiguo Reino) quedaba muy lejos.

Aproximar la presencia del gobierno central y hacer que las disposiciones legislativas y gubernativas emanadas de este llegaran mejor a toda nuestra geografía, sería más fácil si todas las provincias tenían un tamaño medio, aproximadamente similar.

Imaginemos lo que suponía en la década de 1830 a un ciudadano de la demarcación alicantina, pongamos por ejemplo a un habitante de Petrer, acudir a Valencia a realizar alguna gestión.

Con la creación de la Diputación, la Terreta pasaba a tener un gobierno propio y a vivir más centrada en sí misma, con todas las ventajas que esto nos reportaba.

Con el paso del tiempo las diputaciones se fueron volviendo más activas. Su labor más importante, sobre todo durante el siglo XIX, fue la construcción de una red básica de carreteras, inexistente en aquellos años.

Con la llegada del siglo XX las acciones de las corporaciones provinciales fueron incrementándose aún más y se fue actuando en esferas que hoy consideramos como propias del Estado del bienestar. La educación y la sanidad comenzaron a ser promovidas por las diputaciones.

En Alicante por ejemplo la Dipu puso en marcha en 1924 el hospital provincial, situado en los edificios que actualmente albergan el Museo arqueológico provincial (Marq), buque insignia de la potente política cultural que despliega hoy en día la institución.

Muchos otros fueron los campos en que nuestra Diputación fue desarrollando su actividad, con un importante beneficio para todos los ciudadanos alicantinos.

Por cuestiones de extensión no me voy a detener en detallarlos. Me permito compartir contigo, atento lector, dos referencias por si quieres ampliar conocimientos concretos sobre las realizaciones efectivas de nuestro gobierno provincial a lo largo de los siglos.

Una obra clásica a la que puedes acudir es «Historia parlamentaria, política y obrera de la provincia de Alicante» del magno y prolífico polígrafo Vicente Ramos. Otro texto más actual es el que nos ofrece el profesor de la UMH José Antonio Pérez Juan, «La Diputación provincial de Alicante (1812-1874)», disponible en acceso abierto online.

Pero el pasado no lo es todo, no debemos únicamente centrarnos en celebrar aquello que como alicantinos ya hemos conseguido. Nuestra corporación provincial debe proyectarse al siglo XXI y actualizarse, reformando ciertos aspectos y áreas en las que debe mejorar.

Como dije más arriba, cabe hablar también de las sombras, de los temas pendientes, de aquello que no marcha aún del todo bien. Propongo diversas actuaciones para reforzar el funcionamiento de la Dipu dentro de una España plural y diversa, marcada por la convivencia de las corporaciones provinciales con las administraciones autonómicas y con el gobierno de España.

Veamos.

En primer lugar, las diputaciones deben mejorar en todo aquello relacionado con la transparencia. Los criterios de adjudicación de ayudas a los municipios y de concesión de contratos a empresas deben ser más claros y objetivos.

En segundo lugar, los gobiernos provinciales deben proponer una nueva legislación a nivel nacional que modernice y mejore los procesos de elección de los diputados provinciales. Actualmente la manera de escoger a nuestros representantes en los parlamentos de las provincias es demasiado enrevesada e indirecta, siendo aún deudora de formas de organización más propias del siglo XIX que del siglo XXI.

En tercer lugar, y en este punto me quiero centrar en el caso alicantino, nuestra Diputación debe apostar por una mayor coordinación con la Generalitat Valenciana.

A mi modo de ver, se debe evitar el conflicto sistemático entre administraciones pero esto es compatible con la defensa de la idiosincrasia-sur de la Terreta alicantina y de los intereses de nuestras comarcas dentro del conjunto de la Comunidad Valenciana.

Los alicantinos no queremos ser más que nadie pero tampoco menos que nadie y es evidente que la presencia e inversión en nuestra provincia de la Generalitat Valenciana ha sido históricamente y sigue siendo en la actualidad, pobre e insuficiente.

Vayamos ya concluyendo este artículo vindicativo que te he querido hoy ofrecer, cómplice lector.

Para celebrar los dos siglos de existencia de la Dipu se han lanzado diversas propuestas que se concretarán este otoño.

El estreno de un documental denominado «200 años generando provincia» y una exposición itinerante que recorrerá numerosas ciudades de nuestra Terreta con el objetivo de explicar a todos los alicantinos la importancia histórica de nuestro autogobierno provincial son algunas de ellas.

Estamos en un momento clave y considero que es importante que hoy, aquí y ahora se explique mejor a todos los ciudadanos los beneficios que ha traído a la Terreta poder contar con un poder político común y propio, con una Dipu nuestra que nos ha permitido mejorar la vida del territorio alicantino.

Opino que esta labor debe llevarse a cabo con más empeño precisamente en un contexto en el que algunos partidos cuestionan la pertinencia de la existencia de una institución tan propia, útil y en general querida por los habitantes de toda nuestra provincia.

A mi modo de ver, necesitamos incrementar el nivel de conocimiento y valoración de la Diputación de Alicante. El ciudadano medio debe entender mejor todo lo que el gobierno provincial hace cada día por su ciudad, por su pueblo.

Solo de esta forma conseguiremos una legitimidad popular más amplia que, unida a las necesarias reformas que he apuntado anteriormente, nos permita gozar por muchos siglos más de un elevado nivel de autogobierno, que sirva para fomentar la prosperidad de nuestra Terreta.

¡Celebremos el feliz aniversario de nuestra Diputación! Y deseemos que cumpla, por lo menos, 200 años más.