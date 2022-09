El daño hecho al Poder Judicial por PP y PSOE, tanto monta, monta tanto, es incalculable. Solo buscado de propósito se entiende. La pervertida e irreal imagen de jueces al servicio de la política, a las órdenes de los partidos, injustos y parciales, se ha trasladado a una sociedad que ha sido, por voluntad de quienes han orquestado el acoso y derribo, educada en esa perversa idea.

No hay en esto excusa alguna, ni buenos o malos, pues el fin perseguido, el que interesa a una clase política desentendida de la institucionalidad, ha sido construido a lo largo de los años con paciencia y laboriosidad. No interesan los jueces independientes ante el uso político del proceso penal para conseguir fines ajenos a este método de solución de conflictos. La idea de que los jueces se mueven por motivaciones espurias era la forma más inmediata de conseguir que las condenas perdieran eficacia y que las absoluciones se entendieran como simples efectos de una justicia en manos del adversario. Detrás de tanta manipulación y ataque a la dignidad de los jueces latía la inaudita pretensión de eludir los riesgos derivados de las resoluciones judiciales imparciales que debían aparecer como meras respuestas partidarias. Como efectos del mismo sistema orquestado necesitado de tribunales sin legitimidad social. O, peor aún para el sistema, la excusa perfecta para no cumplir las sentencias y que la sociedad aplaudiera a los rebeldes.

Esa idea repetida hoy hasta la saciedad de que los jueces progresistas no son independientes es tan absurda que, en sí misma, viene a aceptar que tampoco lo son los conservadores, pues al fin y al cabo se traduce en que ambos están al servicio de intereses partidistas.

En esta legislatura, alocada y repleta de irresponsabilidad, en la que el populismo ha triunfado y se ha impuesto como forma de hacer política, el golpe ha sido ya tan funesto y duro, que negarse a verlo o apoyar a cualquiera de los partidos mayoritarios, es simple voluntarismo o entrega con armas y bagajes a la perpetuación de la vergüenza democrática que supone la dilapidación de un Poder Judicial con la autoridad moral que necesita este poder.

El PP, que refrendó el sistema vigente, cuya última reforma es de su autoría y que nunca modificó cuando pudo hacerlo porque le otorgaba mayorías, ahora se rebela contra la ley. El PSOE idea una reforma para evitar que el CGPJ en funciones nombre a los jueces del Tribunal Supremo, dejando a este en situación precaria, lo que afecta a la ciudadanía que padece los efectos de una justicia lenta, pero modifica su propia excepción, aunque solo para renovar el TC por razones estrictamente cuantitativas y de reparto de cuotas.

Pero la imagen de un Poder Judicial politizado y de jueces sometidos ya se ha instalado en la sociedad, que no distingue entre órgano político de gobierno y jueces y magistrados que distan sentencias y que valora las resoluciones que le afectan o las que se refieren a los partidos de su preferencia, como meras respuestas fruto de la ideología o sumisión de los tribunales. Y a ello contribuyen decididamente muchos políticos que no tienen reparo en calificar de prevaricadores a los jueces que les condenan o investigan o a quienes no hacen lo propio con sus adversarios. O a aquellos que se niegan a cumplir con las resoluciones judiciales ante la pasividad de quien tiene obligación de cooperar con lo que la misma Constitución ordena: es obligado cumplir las resoluciones judiciales.

Ante este espectáculo, desgraciadamente, los jueces deben guardar silencio y pocas veces su órgano de gobierno, cuyo deber es velar por la independencia judicial, levanta la voz o lo hace de forma clara y rotunda. De ahí que el CGPJ sea visto por la inmensa mayoría de los jueces como algo ajeno, como un órgano que no les representa. El rechazo o la indiferencia hacia el mismo es muy mayoritario. Y ese es un problema que le niega legitimidad, seguramente causada por su propia composición y por anteponer lo político externo o interesado a lo vinculado a la defensa de los jueces y magistrados. Una realidad que obliga a una reforma profunda y a alejar a los partidos de su composición. Ya han demostrado hasta dónde son capaces de llegar.

El daño está hecho y remediarlo se antoja difícil porque sus causantes no desean hacerlo. No es casual, como he dicho, deslegitimar la función jurisdiccional en un intento de transformar el Judicial de Poder en mera función o sistema y la potestad jurisdiccional, en simple servicio público sometido a criterios administrativos y de productividad. No es casual, sino fruto de un objetivo largamente pretendido y conseguido en buena parte que, poco a poco, va encontrando espacio en la ley. Las que se vienen dictando van en esa dirección y el ataque certero al CGPJ, con la complicidad del mismo o su pasividad, son solo la representación necesaria de la enfermedad provocada. Y no parece que el camino se haya hecho sin el concurso de los dos partidos mayoritarios que, aunque se quiera decir otra cosa, caminan en la misma dirección y tienen el mismo objetivo.

No hay esperanza alguna mientras España siga destrozando la institucionalidad y la política haya sido ocupada por una oligarquía partidista que carece de freno alguno. Los partidos son necesarios, pero su forma de actuar, aquí, debe ser profundamente modificada por el bien de la democracia. Pero hablar de democracia a quienes se aprovechan de ella y la quieren a su exclusivo servicio es clamar en el desierto. Ni la entienden, ni la quieren.