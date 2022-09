tres años después de la Dana: «mucho te quiero perrito pero pan, poquito»

Mucho te quiero perrito, pero pan poquito». Esa es la traducción del “Plan Vega Renhace». El objetivo es parecer que se hacen cosas, no que se hagan.

Resiliencia sí, resignación no. Reivindicar sí, suplicar no. Justicia sí, limosna no. Exigimos equidad e igualdad.

Hace tres años, cuando sufrimos la DANA pensamos que, por fin, íbamos a tener la atención que necesitamos y merecemos. Y vino el Plan Marshall, pero resultó un plan que se centraba más en comunicar, en participar, en dar trabajo a amiguetes, que en atender las necesidades reales con la agilidad que necesitamos. Y ahí lo tenemos, tres años después, son 28 actuaciones importantes, que están prometidas, que ya se han pasado los plazos y que todavía no están, ni se sabe cuándo estarán, ni si estarán.

Mucha participación popular (que no en foros técnico-profesionales) buenas caras, implicación e incluso utilización de muchas personas de buena fe, muchas promesas, muchas contradicciones, mucho humo y pocas realidades.

Me temo que nos darán lo que les dé la gana (siempre menos de lo que dan al resto de la Comunidad), cuando les dé la gana y queriendo convencernos de que nos están dando un trato extraordinario como nunca.

Las inversiones que necesitamos para recuperar la actividad y el desarrollo son precisamente las que no se están haciendo. Se metieron en el Renhace muchas que son válidas y nos hacen falta, pero otras como el mantenimiento de colegios, del hospital, y de otras infraestructuras, incluso de las depuradoras (que las hace la EPSAR y que los municipios ya hemos pagado 10 o 20 veces más de lo que valen y por adelantado, y aun así siguen sin hacerse), no es más que querer engañarnos porque eso es mantenimiento ordinario como hay que hacer en todas las comarcas; ni tan siquiera eso se hace y si aquí hacen falta ahora es simplemente porque antes no se han atendido.

Lo que ahora necesitamos son infraestructuras hidráulicas, infraestructuras viarias para comunicarnos con la comarca y con el exterior, apoyo firme (no de boquilla) al AGUA del TTS, a la agricultura y al turismo (servicios y construcción), investigación, inteligencia artificial, modernización y competitividad, suelo industrial (tanto que nos quieren ayudar y llevamos año y medio esperando un informe de la conselleria para continuar con el Parque Empresarial, que no necesita inversión, solo mostrar interés), en fin, todo está recogido en las 28 actuaciones del Renhace.

Hay políticos que solo actúan cuando la población se echa a la calle, como tuvimos que hacer en los años 80. Mientras tanto nos venden humo y se ríen de nosotros, con el beneplácito y aplauso de sus peones locales, que los hay y no se esconden, los típicos que lo único que les importa es progresar ellos, aunque se perjudique a su pueblo.

Señor Puig, obras, necesitamos realidades. Se lo dije en el primer aniversario, se lo dije en el segundo y se lo digo en el tercero, desgraciadamente seguimos igual. No haga caso de los palmeros, que hay muchos, pero hay mucha más gente que ve por sus propios ojos lo que necesita y todavía no está.

Les invito a entrar en la web del Renhace, podrán ver las actuaciones que no han cumplido el plazo y que no se ha hecho nada, incluso la que contemplaba albergar el Centro de Economía Creativa y Digital comprando la CAM, que se permiten el lujo de contradecirse y bloquear la compra votando en dos ocasiones en contra en el pleno municipal, y sin sonrojarse. En esa web verán que aparece el presupuesto de 2021 que (recogiendo sobre todo tareas de mantenimiento de servicios básicos y no relacionados con lo que debería tratar el Renhace) ascendía a 112 millones de euros aproximadamente y tres años después presumen de haber ejecutado 60 especialmente camuflados para sus pueblos amiguetes.

Las actuaciones del Plan Vega Renhace y las del Consejo Cívico para la Recuperación Económica y Social de Orihuela, son necesidades que tiene nuestro municipio y que en JUSTICIA nos tienen que dar la Generalidad Valenciana y el Gobierno de España, no una limosna que tengamos que suplicar ¡Ya está bien!

Sirva de ejemplo: Actuación n⁰ 1. Permealizar Viales:

• CV-930 sin permeabilizar (seguiríamos bloqueados con la autovía)

• CV-91 sin permeabilizar (seguiríamos bloqueados con el hospital)

• Vía del tren sin permeabilizar (Media Legua, Camino Viejo de Callosa, etc. Seguirían inundados)

• CV-95 sin desdoblar, pero con más rotondas (tardamos más que antes)

• … ¿seguimos con las 28?