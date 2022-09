Europa le ha dado un revolcón al Ayuntamiento de Alicante por la dichosa ordenanza de mendicidad. La cogida no es grave porque la Comisión Europea admitió que su reino no es de ese mundo, pero ahí donde podía haber dejado un resonante silencio decidió claramente no callarse y se preocupó por dejar en todo lo alto un par de banderillas para los buenos entendedores. Una, que condena sin paños calientes cualquier violación de los derechos fundamentales (la duda ¿debería ofender?). Y dos, un recordatorio a propósito de la gente sin hogar: hay que preocuparse desde las instituciones públicas, ayuntamientos incluidos, de darles casa. Y añado yo: no de multarles como si fueran delincuentes. ¿Daña esto el prestigio del Ayuntamiento y, por ende, de su alcalde, Luis Barcala? Reformulo la pregunta: ¿Preocupa al alcalde de Alicante que un pronunciamiento así de la Comisión Europea pueda dañar el prestigio de la ciudad y, por ende, de su ayuntamiento y, ya que estamos, de su alcalde? Seguramente, no. A la segunda, quiero decir. En el caso de la primera, es evidente que no debiera ser plato del gusto de nadie, menos para su alcalde, que Alicante, sede además de una institución europea de la importancia de la EUIPO, se convierta a ojos del continente en otro rincón “frentista” del Mediterráneo. Con la que está cayendo. Pero es una cuestión sutil solo apta para olfatos diplomáticos. Y la dichosa ordenanza, por el contrario, huele fuerte. Fue hecha para demostrar que desde el PP se podía ser tan reaccionario como Vox. Y para dejar patente que aquí hay ordeno, mando y gónadas de esas que tanto gustan al votante ultramontano. Al alcalde Barcala le preocupa poco lo que diga la Comisión Europea. Máxime si el tal Didier Reynders, que además de comisario europeo de Justicia es belga (¡hombre, como Archambeau!), ha entrado al trapo rojo que le enseñaban dos “rojos” de Izquierda Unida, eurodiputados ambos para mayor desdoro. Si hubiera sido Google, Facebook o algún otro “gafam” de esos a los que queremos seducir a toda costa (a ver si algún día se enteran que existimos) quien hubiera mostrado su contrariedad por algo tan feo y tan poco cristiano como maltratar a los pobres, entonces sí sería “causa finita”, como en el latinajo, y estarían muy preocupados en el Ayuntamiento alicantino. Pero lo ha dicho Europa. ¿Europa? ¿Quién es Europa?

Y una cosa más: Ayer comenzó el curso en la Comunidad y faltan profesores. Puedo entender, y no mucho, que la consellera Tamarit utilice el argumento político de que ella ha traído 337 más a la provincia de Alicante que el curso pasado, pero el hecho cierto es que siguen faltando. El día que esto le pase a todos, a la pública, a la concertada y a la privada, ya que estamos, no habrá que preocuparse. O habrá que preocuparse mucho, pero al menos sabremos que todos los alumnos son iguales. Al menos iguales frente al infortunio de la carencia. Ahora no son iguales. A unos les faltan profesores y a otros no. Unos salen a correr a la vida y al nuevo curso con total libertad y otros con los cordones de sus zapatillas atados entre sí. Desde el primer día, ya sabemos quién va ganando. Te dejo nuestros titulares destacados: La Comisión Europea apremia al Ayuntamiento de Alicante a promover soluciones para acabar con el sinhogarismo antes de 2030

