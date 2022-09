Si una persona hubiera vivido en Alicante hasta el año 1995 y desde entonces no hubiera regresado, ahora encontraría la misma ciudad que dejamos los socialistas. La misma ciudad, pero envejecida y deteriorada, arrasada más bien por 25 años de gobiernos del Partido Popular. No en vano “lo que no mejora, empeora” y eso precisamente es lo que le ha ocurrido a nuestra querida ciudad. La última gran transformación de Alicante se produjo de manos de Ángel Luna y desde entonces hasta ahora se perdió el rumbo, las oportunidades y se incrementó de manera abrumadora la desigualdad entre nuestros barrios.

Se encontraría también una ciudad que ha olvidado por completo la atención a sus mayores mientras, por otra parte, ha conseguido expulsar en los últimos años al 38% de sus jóvenes de entre 24 y 30 años ante la falta de oportunidades. ¡Quince mil jóvenes, nada más y nada menos! Se encontraría una ciudad sucia, muy sucia y unos gobernantes que se “aburrían” mientras sus conciudadanos vivían angustiados en los tiempos más duros de la pandemia. Es posible que esa persona se preguntara también dónde hemos estado los socialistas alicantinos todo este tiempo. Lo cierto es que por unos motivos u otros no hemos sido capaces en 27 años de derrotar al Partido Popular, salvo cuando la aritmética propició el gobierno del tripartito que tampoco fuimos capaces de conservar. No hemos logrado consolidar ningún liderazgo reconocible ni hemos conseguido construir entre todos un proyecto que reconectara con nuestro electorado. Y las necesidades que arrastra Alicante no pueden esperarnos por mucho más tiempo. Se hace urgente que reflexionemos todas y todos con naturalidad sobre el papel que hemos ejercido en estos años y sobre cómo liderar los cambios que necesita nuestra ciudad en un momento tan trascendental. Muchos de nosotros estamos convencidos de que la ciudadanía progresista pide a gritos un PSOE de Alicante fuerte, moderno, que deje a un lado las diferencias internas y que construya su proyecto poniendo a Alicante y a los alicantinos en el centro de su labor política. Un PSOE que consolide sus liderazgos, que conozca la ciudad y se identifique con su mayoría social. Nuestra aspiración no puede ser solo ganar las próximas elecciones, sino liderar la recuperación que necesita la ciudad para transformarla en un lugar más amable, más verde, menos desigual, una colmena de oportunidades que revierta años de inacción política sin dejar atrás a ninguna generación o población vulnerable, que dignifique los servicios públicos y cuide su patrimonio y su identidad. La aspiración de los socialistas, en definitiva, no debe ser otra que devolver Alicante a los alicantinos y esto únicamente será posible si emprendemos un diálogo interno, sincero y profundo, que convierta al PSOE en la herramienta de transformación y progreso que saque a esta ciudad de su letargo. Un instrumento que ofrezca certezas de buen gobierno municipal y dé voz a los agentes sociales, que valore el espacio público y sepa adecuarlo a las exigencias del nuevo escenario climático. Un partido que se identifique con la movilidad sostenible que quieren sus ciudadanos, adaptada al peatón, al vehículo eléctrico y a la bicicleta. Y que exija un reparto más justo de nuestro transporte público como ha hecho la Generalitat financiando el transporte a la demanda que hace viables nuestras partidas rurales y que ya quisimos implantar durante el gobierno de Echávarri, o con la conexión de Tram prevista en barrios como Ciudad de Asís o la Florida, cunas de nuestra historia ferroviaria que han sido excluidas hasta ahora del acceso a esta infraestructura. Necesitamos darle a la ciudad un gobierno municipal que sepa de dónde venimos y cuide de la memoria de nuestros mayores mientras se entrega a frenar el dramático paro que sufren nuestros jóvenes. Un Ayuntamiento responsable energéticamente e integrado en la nueva economía digital, que apueste de forma decidida por la innovación y el conocimiento como herramientas para la generación de oportunidades en Alicante y se complemente con el Distrito Digital de la Generalitat, en vez de boicotearlo como ha sido costumbre. ¿O vamos a permitir que políticos como Mazón o Barcala sigan arrastrando a Alicante a la irrelevancia? El proceso interno que ahora comienza es una oportunidad de oro para poner Alicante en el centro, arrancando de quienes quieran liderar este proceso el compromiso de trabajar por Alicante y sólo por Alicante, pase lo que pase, decidan los ciudadanos lo que decidan. Es un momento excelente para ofrecer una alternativa seria y reconocible que trabaje en un Pacto por Alicante que cierre las heridas que mantiene abiertas la derecha en nuestros barrios cada vez más degradados y desiguales. Alicante está esperando al PSOE, está en nuestra mano darles nuestra mejor respuesta. (*) Firman este artículo: Raúl Ruiz – Vicesecretario Gral. de Transición Ecológica y Agenda 2030 del PSPV-PSOE Alicante Noelia López - Secretaria de Infancia y Dependencia del PSPV-PSOE Alicante Rafael L. Fonseca - Vicesecretario Gral. del PSPV-PSOE en l'Alacantí Yasmina Labhar - Secretaria de Medio Ambiente y Cambio Climático del PSPV-PSOE en l'Alacantí