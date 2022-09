El 30 de abril de 2021, el Pleno del Ayuntamiento de Alicante concedió al Instituto de Enseñanza Secundaria ‘Jorge Juan’ la Medalla de la Ciudad, máxima distinción que otorga el Consistorio. Y el 31 de mayo de 2022 la ministra de Educación entregó al director del instituto la placa de honor de la orden civil de Alfonso X el Sabio, en homenaje a más de 175 años de actividad del Instituto en pro de la formación y la educación pública en la ciudad de Alicante y su provincia. De los 56 institutos centenarios de toda España que han recibido este reconocimiento, en muy pocos casos sobrepasan los 150 años, siendo el ‘Jorge Juan’ uno de los más longevos, superando los 175 años.

El Instituto de Enseñanza Media de Alicante, fue inaugurado el 1 de noviembre de 1845, ubicado en el edificio de la Asegurada, calle Villavieja número 9, comenzando así la Enseñanza Media en la provincia de Alicante. En 1855 se inauguró la biblioteca del centro constituida con los fondos provenientes de los conventos alicantinos desmantelados por la desamortización de Madoz. Así esta biblioteca conserva importantes fondos históricos, como importantes son en el 'Jorge Juan' los fondos arqueológicos, botánicos, mineralógicos, de animales disecados, de maquetas de instrumentos agrícolas, que motivaron diversas exposiciones de interés y gran éxito, aunque la promesa de mostrarlos en un Museo del Instituto nunca se ha cumplido.

Pero el viejo edificio de La Asegurada, deteriorado hasta un estado ruinoso, hubo de sustituirse por un caserón en la actual calle Reyes Católicos, que se inauguró en 1893. Sin embargo, tras casi 40 años, la permanencia en el edificio de Reyes Católicos era insostenible, y se buscó un lugar para construir un nuevo instituto, decidiéndose por unos terrenos donados por el conde de Casas Rojas en el Tossal, a continuación de la Avenida del General Marvá. El nuevo edificio del centro docente fue inaugurado en 1953 y en 1960 se le puso el nombre de Instituto ‘Jorge Juan’, en reconocimiento al eminente marino, ingeniero naval y científico alicantino, de Monforte.

A lo largo de tantos años de historia, se han formado en sus aulas ilustres personajes como Emilio Castelar, político, historiador, periodista y escritor, presidente de la Primera República; también Francisco Giner de los Ríos, fundador y director de la Institución Libre de Enseñanza. E insignes alicantinos como Eleuterio Maisonnave, alcalde de Alicante y ministro de Gobernación en la Primera República; Jorge Guillén Tato, Almirante de la Armada, académico de las Reales Academias de la Historia y Española; el músico y compositor Óscar Esplá; el dramaturgo de la Generación del 98, Carlos Arniches; el escritor Gabriel Miró; el pintor Emilio Varela; el cronista de Alicante Francisco Figueras Pacheco, un hombre clave en la arqueología y el estudio de la historia local; José Gadea, alcalde de Alicante, inspector Provincial de Sanidad, presidente de la Sociedad Económica de Amigos del País y del Colegio de Médicos, vicepresidente de la Junta de Protección de la Infancia, jefe facultativo del Hospital Provincial y creador del primer reglamento de Sanidad e Higiene de España; el arquitecto Juan Vidal Ramos, autor de edificios en Alicante como la Diputación Provincial, el antiguo Hospital Provincial, el Mercado Central, la Casa Carbonell, la iglesia de Benalúa, el nuevo instituto y otros muchos inmuebles.

Yo podría añadir datos más domésticos e íntimos. Por ejemplo: cuando comencé en 1969 de profesor en el ‘Jorge Juan’ era solo instituto masculino y todos los alumnos llevaban uniforme, hasta 4º curso de pantalón gris y jersey verde y hasta 6º de pantalón gris y jersey azul marino. El curso finalizaba en mayo y empezaba a mediados de octubre, pues en junio y septiembre se examinaban allí alumnos de la provincia. Pero estas fechas no suponían ningún inconveniente para aprender los programas de estudio, incluso mucho mejor que actualmente. La festividad de Santo Tomás de Aquino, patrón de los estudiantes, se celebraba el 28 de enero con diversas pruebas deportivas, una comida de hermandad, y un festival en el gran salón de actos del centro, participando alumnos y profesores a la par, cantando, recitando, actuando. También he tenido el privilegio de recorrer España y Europa en autobús, dirigiendo viajes de estudio, visitando Italia muchas veces, primero solo con alumnos, y a partir de 1977 ya con alumnas y alumnos, sin haber sufrido nunca afortunadamente un percance. Personalmente he vivido la transformación educativa, así cuando con 24 años me estrené de profesor, para los alumnos era don Juan; después ya era Juan; y en los últimos años era “ese”, el de historia.

Y aunque no niego la discriminación laboral femenina, aseguro que eso no se daba en el instituto, pues solo contaba la antigüedad docente y ha habido bastantes mujeres ocupando la dirección, la secretaría, la jefatura de estudios.

Como hace 17 años que me jubilé, ahora en el Instituto 'Jorge Juan' nadie o casi nadie me recuerda ya, por ello, cuando las alumnas y los alumnos de hace décadas me saludan con afecto, es la mejor recompensa a mi vocación vital, que tan felizmente ha transcurrido desde 1969 a 2005 en un instituto con 175 años de historia, el 'Jorge Juan'.