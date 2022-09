Qué grande es Luis Landero. Qué enorme estuvo el 8 de septiembre, cuando concluyó su discurso en la entrega de la Medalla de Extremadura con un rotundo: “Queridos políticos, en confianza y cordialmente, sois unos canallas”. El ambiente amdaba caldeado desde julio tras la fallida inauguración de una línea férrea incapaz de cumplir los horarios previstos. El escritor, en un alarde de sinceridad, pronunció las verdades del barquero. Y lo hizo sin alterarse. Con ese precioso timbre de voz que gastaba cuando era docente en la RESAD de Madrid.

“Iréis de cabeza al infierno”, matizó. “Pero no por haber sido perezosos, bebedores, o puteros, o codiciosos, o serviles, o cobardes, o descreídos. No, eso dios lo perdona. Iréis al infierno por no haber traído a Extremadura el tren que se merece”.

Luis Landero, que en 1960 se trasladó de su Alburquerque natal a la capital, apostilló: “es imperdonable, porque está la persistencia en el pecado durante muchos años, y está la deslealtad, el desprecio, la injusticia, la arrogancia, la ineptitud”.

No exageraba Landero un ápice. Ni decía una palabra más alta que otra. Expresaba en voz alta lo mismo que cualquier extremeño caso de tener un micrófono y tan selecta concurrencia delante. Sin embargo, qué difícil sería encontrar un homónimo de Luis Landero en otras tierras. En las nuestras, sin ir más lejos. No nos faltan motivos a los dos millones de alicantinos (por el millón de extremeños) para reivindicar nuestras carencias. También en materia ferroviaria. Cargados de razones. Aunque aquí, el encargado de glosar el discurso siempre doblará la cerviz, y aprovechará la ocasión para hacer méritos. Por si, quién sabe, cae una regalía. Siempre se gana más lamiendo que mordiendo.