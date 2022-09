Los plazos electorales corren que vuelan

Que las elecciones están cada vez más cerca es evidente. La actualidad política se ve muy condicionada por esta realidad, y toda la actuación de los partidos gira en torno a la misma. Ocho meses para ir a votar, y alguno menos para cerrar las listas, es un plazo muy corto para muchos y, tal vez, muy largo para otros.

Acaba de confirmarse, en Elx, que Carlos González será el candidato, por tercera vez, a la Alcaldía por el PSOE. Era lo esperado y, probablemente, lo mejor para su partido. El tiempo corría a su favor, la falta de alternativas fiables entre «compañeros» y, sobre todo, la decisión de Pedro Sánchez de primar la continuidad de los alcaldes ha sido determinante.

En 2015 sacó el peor resultado electoral del PSOE en su historia (8 concejales), que mejoró hasta los 12 en 2019. Su gestión, unida al conflicto latente en el PP local y la política errática y contradictoria en sus propios socios de gobierno, le permitió tal subidón a costa de ellos. Tal vez si no hubiera prometido tanto y se hubiera esforzado más en concretar la realización de lo necesario, el balance sería mejor. Sus dudas, primero con el viejo Mercado Central y, posteriormente, con el cambio de criterio sobre el provisional y las Clarisas y el desinterés por el patrimonio y el palmeral suponen, entre otros, graves errores que recordarán su mandato.

La actual composición del Ayuntamiento es muy ajustada: 14 el equipo de gobierno y 13 la oposición. El resultado, en 2023, se presenta difícil y polarizado entre PSOE y PP con la lamentable vuelta del bipartidismo. El resto de grupos, probablemente, sufrirá las consecuencias con una disminución o, incluso, desaparición de alguno de ellos.

El electorado de derechas parece más motivado en ir a votar, como se ha visto en recientes elecciones. Y ahí puede producirse un cambio en el Ayuntamiento. Motivar a la izquierda no será fácil. Podría y debería haberse hecho con políticas más serias y progresistas. La cantidad de promesas incumplidas en temas importantes es exagerada. Volver a confiar en que Carlos González las cumpla será una cuestión de fe, máxime cuando no ha cumplido ni la suya propia de no repetir un tercer mandato. Y que conste que, así y todo, es lo mejor que el PSOE puede presentar para intentar repetir.

Una situación parecida ocurre a nivel de País Valenciano. La cosa está muy igualada. Hace unos días se publicó una encuesta, encargada por el PSPV, en la que el resultado daba, con la horquilla más favorable, unos números que permitirían repetir al Botànic por tercera vez. Un resultado muy justo en el que el PSPV sube de forma destacada, Compromís baja de forma moderada y Podemos desaparece. Recordemos que la encuesta la paga el PSPV. Aun así es interesante leer los datos: Hay una subida fuerte del PP que casi iguala a los socialistas, un pequeño avance de Vox y la desaparición de Ciudadanos, con lo que no llegaría para sustituir a Ximo Puig, aunque la partida está muy abierta.

Por otra parte, el grado de conocimiento de éste es apabullante: el 97,2% dice conocerlo, o sea, casi todos menos algún anacoreta que esté por ahí. Su grado de valoración es del 5,39%, el más alto entre los líderes. El resto tiene datos bastante peores: el siguiente es el candidato del PP, Carlos Mazón, conocido sólo por el 42,3 y valorado con un 4,5%. En el PP valenciano tal vez sea una ventaja ser poco conocido.

Probablemente será en la provincia de Alicante donde se juegue el futuro Govern. Valencia sigue quedando muy lejos de estas comarcas. El sentimiento de agravio, que existe, es fácil de rentabilizar. Máxime cuando hay muchas cuestiones que deberían haber sido resueltas hace tiempo desde el Consell y ahí siguen pendientes. Sólo en Elx tenemos buena muestra: El desinterés por el Palmeral, ronda sur, conservatorio, residencias tercera edad, depuradora, TRAM, Correos y el colofón de los 43 millones de la UMH, por no citar otros.