Hoy retomamos la senda de lo que fue el leitmotiv de esta columna semanal durante los cuatro primeros años y pico de su andadura: la literatura. No cualquier tipo de literatura, sino de la buena, de la mejor, de la sublime si me lo permiten pues, en esta ocasión, quiero hablarles de una de las Novelas ejemplares, del mejor escritor, al menos del mejor novelista, que el mundo haya contemplado: Miguel de Cervantes.

Las Novelas ejemplares son una colección de historias cortas, escritas entre 1590 y 1612 y publicadas en 1613. Su difusión se produjo inmediatamente después de la de la primera parte del Quijote y resultaron ser más populares que éste en su día. Sus temas varían de lo picaresco a lo satírico, desafiando los convencionalismos de la novela caballeresca heroica mediante una medida combinación de ironía cómica, ambigüedad moral, realismo y puro sentido del humor.

Una de esas historias es la que da título a este artículo: La española inglesa. Este relato nos narra la historia del rapto de Isabela, una niña de sólo siete años, por los ingleses durante la toma de Cádiz y su traslado a Londres como parte del botín. La trama deviene en una historia de amor, que no les voy a contar por si aún no han leído las Novelas ejemplares, porque si no lo han hecho, les insto a que lo hagan de inmediato. No se arrepentirán.

En cualquier caso, no es el argumento de esta novela ejemplar lo que viene al caso, sino su contexto histórico, que influye notablemente en su desarrollo. De hecho, Cervantes trae a colación ciertos aspectos del reinado de la monarca inglesa Isabel I (1558-1603) aunque, contrariamente a lo que se podría pensar de un escritor católico y español, sin destacar aspectos negativos de su reinado, como la represión feroz de los católicos del norte de Inglaterra, o el cruel ajusticiamiento de María Estuardo, reina de los escoceses, sino que nos ofrece un retrato bastante amable de Isabel.

Los mecanismos de la mente que nos llevan a asociar ideas son complejos; quizás por eso me ha venido a la mente esta novela, en la que aparece Isabel I de Inglaterra, por la machacona insistencia con la que los medios de comunicación, especialmente la televisión, están trasmitiendo, en directo y prácticamente minuto a minuto, la larga serie de actos que constituyen las exequias fúnebres de Isabel II del Reino Unido, soberana de las naciones de la Commonwealth y cabeza de la Iglesia de Inglaterra (si se fijan en el reverso de una moneda inglesa, podrán ver que lleva la inscripción Elizabeth II, D.G. Regina F.D. abreviaturas en latín de Dei Gratia Regina Fidei Defensor, es decir, Isabel II, Reina por la Gracia de Dios y Defensora de la Fe).

Es curiosa la fascinación que parece ejercer sobre nosotros la difunta monarca británica, sobre todo si lo comparamos con el desdén con el que muchas veces se trata en España a nuestra familia real. Emulando al replicante Roy Batty en el monólogo final de Blade Runner, cuando decía «Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos-C brillar en la oscuridad cerca de la Puerta de Tannhäuser», yo he visto a la prensa española de izquierdas, incluida La Sexta, alabar de forma desmedida a la familia real británica, mientras cuestionaban la presencia de don Juan Carlos, familiar directo de Isabel II, en el funeral de estado que se va a celebrar el lunes.

Sea como fuere, y como se suele decir, a rey muerto, rey puesto. Precisamente en Elche los partidos políticos están a eso, a elegir candidatos para suceder, o aspirar a hacerlo, a Carlos González. Empezando de menor a mayor representación de los partidos que forman parte del consistorio, tenemos a Ciudadanos, formación que en nuestra ciudad es un clan familiar del que no vale la pena hacer comentario alguno, puesto que es presumible que esa formación desaparezca del mapa político ilicitano. A continuación, tenemos a Compromís, que a lo máximo que puede aspirar es a intentar volver a tener la llave del Gobierno municipal para convertirse de nuevo en bisagra, o en muleta como ha ocurrido estos ocho años, del PSOE. VOX es una incógnita, puesto que, a pesar de la fuerza que ha adquirido en el panorama nacional, aunque algo mermado tras las elecciones andaluzas, en Elche no termina de cuajar ni tiene un candidato capaz de concitar adhesiones.

Con lo que los dos únicos partidos con posibilidades reales de alzarse con la Alcaldía son PP y PSOE. El PP hace mucho que tiene su candidato definido en la persona de Pablo Ruz. En el PSOE Carlos González va a suceder a Carlos González; no es un juego de palabras esto último, pero sí es una paradoja, propiciada por la inexistencia de otra figura dentro del partido que pudiera afrontar esta contienda electoral con garantías de éxito. De modo que, en mayo del próximo año tendremos que elegir entre continuar con la Reina o dejar que gobierne el Príncipe de Gales. Lo que sí es seguro es que asistiremos al entierro político de aquél de ellos que pierda las elecciones. Sic transit gloria mundi!